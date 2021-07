El artista costarricense GAZEL presenta su más reciente producción

Miami, FL, 29 de julio de 2021.- (@MinayaPR) GAZEL, un talentoso artista costarricense, presenta su más reciente producción musical titulada «Sentimiento Inevitable» disponible en todas las plataformas digitales.

Se trata de un álbum de Rock En Español grabado con la participación de los mejores músicos costarricenses y con la colaboración de dos pesos pesados de la escena mundial como lo son el bajista Marco Mendoza (Whitesnake, The Dead Daisies) y el baterista Lee Levin reconocido productor y baterista (Madonna, Pink, Cristina Aguilera, Ricky Martin, Ricardo Arjona).

GAZEL es uno de los rockeros más populares de Costa Rica, con temas con más de 100K escuchas en Spotify y videos rondando las 100K reproducciones en Youtube como es el caso de “Tú” disponible en su canal oficial.

“El mensaje que quiero transmitir con mi música es de fe y esperanza, de que no hay que rendirse y hacer conciencia de que sin importar cómo esté la situación, podemos tomar decisiones para crear cambios integrales en nuestra vida y llevar las cosas para bien” expresó el propio artista que mantiene su carrera con proyección internacional.

El álbum «Sentimiento Inevitable» cuenta con 10 temas completamente originales, la mayoría de su autoría con diversos temas inspirados en sus vivencias.

Son historias de amor y desamor, “Mi libertad” trata de que la mente es muy poderosa y para llevar la vida que querrás llevar tenemos que soltar las cadenas. “¿Para qué?” es una canción que se enfoca en la inconsciencia humana esencialmente en el uso del agua, “Ella” habla de cómo yo hice sufrir a esa persona especial.

Gazel sueña en grande y por eso no escatimó en tomarse el tiempo para hacer de su álbum una producción muy cuidada pero con un sonido orgánico y un poco “vintage”.

Los colores, la presencia de las guitarras, las armonías de las voces y el sonido pesado pero a la vez romántico hacen de «Sentimiento Inevitable» una producción que dará mucho de qué hablar tanto a nivel local como internacional.

El artista costarricense GAZEL presenta su más reciente producción was last modified: by

En: Notas de Prensa