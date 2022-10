El cantante colombiano YAGO lanza su nuevo single “Salvaje”

El pasado 6 de octubre, fue el lanzamiento en la ciudad de Medellín del nuevo video musical “Salvaje” del artista paisa Yago, de la mano de Guillermo Bolt quien fue el director y productor general. El audiovisual fue grabado en la ciudad de la eterna primavera al mejor estilo de Drag Racing en el famoso Barrio Antioquia y con su historia nos transportará a un mundo nocturno de la moda callejera, adornado con motos de alto cilindraje y luces de neón

Yago pretende revolucionar la escena musical de su ciudad natal y lograr conectar con el público de la movida nocturna. Su nuevo sencillo “Salvaje” es un tema que nos insta a ser como uno es, sin filtros ni estereotipos que pueden llenarnos de complejos.

El artista viene de lanzar temas como “Marioneta”, “Disparates”, “Te Vi”, entre otros, los cuales acumulan más de diez mil reproducciones en las diferentes plataformas como YouTube y Spotify.

“Me encantaría que ustedes me acompañaran en este viaje, les tengo un montón de canciones para bailar, dedicar. Vivo agradecido con quienes siempre me han apoyado, estamos creando un movimiento en el género y me tiene sorprendido la cantidad de personas que se han sumado para cada proyecto que viene”, mencionó el cantante.

Pueden seguirle la pista a Yago “El artista” en @yagoelartista.