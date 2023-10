El cantante vallenato Luis Manuel García presenta ‘No he podido olvidarte’

El nuevo lanzamiento de Luis Manuel García ‘La voz perseverante’ es una canción de perdón y reconciliación escrita por el compositor y acordeonista vallenato Rolando Ochoa.

Luis Manuel García es un cantante colombiano de música vallenata que inició su proyecto artístico en 1988 luego de dar sus primeras serenatas en la carrera 70 en la ciudad de Medellín, lugar que lo acogió y le permitió mostrar su pasión, entrega, sensibilidad y talento por el género.

Luis Manuel García ‘La voz perseverante’ es un artista dedicado y comprometido con cada una de sus creaciones musicales y se refleja en cada show, cada letra y cada canción en donde participa. Vive y siente las letras como si fueran su propia historia. La intención de su propuesta musical es llegar a los corazones tristes y alegrarlos con sus letras y melodías, llevando siempre mensajes de amor, perdón y reconciliación.

«Soy ‘La voz perseverante’ porque durante más de 25 años de carrera artística he perseverado y no he perdido la esperanza de lograr los objetivos que me propongo. Uno de mis más firmes propósitos es escribir mi nombre en el mágico libro del folclor vallenato», comenta el artista influenciado por ritmos de vallenato, cumbia, ranchera y sonidos del caribe colombiano.

‘No he podido olvidarte’ es su nuevo lanzamiento, una canción que fusiona el vallenato y la ranchera que cuenta la historia de una persona que, a pesar de haber superado muchos obstáculos y luego de haber alcanzado el éxito, sigue añorando volver con la pareja que en realidad ama. Perfecta para escuchar a cualquier hora del día cuando recuerdes a esa persona que es o fue especial en tu vida.

«El vallenato y la ranchera son géneros que hablan de amor, reconciliación y perdón. Al fusionar los dos géneros, la canción toma un matiz mexicano que nos permite enriquecer más nuestro folclor y nos ayuda a llegar a nuevos públicos ansiosos por escuchar propuestas musicales frescas e innovadoras», agrega Luis Manuel García.

‘No he podido olvidarte’ es una canción de autoría del acordeonista, compositor y arreglista colombiano de música vallenata Rolando Ochoa.

«Es un honor poder contar con el apoyo de Rolando Ochoa a lo largo de varios años y a la ves una responsabilidad grande poder hacer de esta obra un éxito», menciona el artista.

El lanzamiento del video se realizó exitosamente con un evento de lleno total en JR Bar Medellín en donde el artista estuvo acompañado de sus amigos, familiares y seguidores. El evento estuvo amenizado por el influencer Steven Salme.

Luis Manuel García es una voz diferente en el género vallenato, siente cada canción que interpreta y su show en vivo es una montaña rusa me sensaciones y emociones. Durante su carrera, Luis Manuel García ha compartido escenario con grandes exponentes del folclor vallenato como Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Faríd Ortiz, Ana del Castillo, Miguel Morales, entre otros.

Luis Manuel García tiene como dupla musical a Cristian Álvarez, Rey Vallenato del acordeón en diferentes festivales de Colombia. Es un destacado acordeonista con una amplia trayectoria musical. A la edad de 9 años, en 2006, comenzó a tocar el acordeón y desde entonces ha dedicado 16 años a perfeccionar su arte. Ha inscrito en la Asociación de músicos ACINPRO más de 80 canciones en donde ha participado como intérprete en el acordeón. Ha trabajado con artistas de la talla de Silvio Brito y Luis Miguel Fuentes, y ha participado en giras musicales en España, Portugal y México. Actualmente, se encuentra en proceso de crecimiento junto a Luis Manuel García, con quien ha creado una sólida unión musical llena de magia y emoción.