El disco ‘Osculum Pacis’ de Stratuz seleccionado entre los mejores de 2022

Según la prensa especializada en rock extremo de varios países

El 2022 dejó muchas buenas noticias para el rock venezolano, incluyendo el metal extremo, donde la banda caraqueña Stratuz, una de las de mayor trayectoria e importancia del país, con su nueva producción discográfica titulada Osculum Pacis, lanzada el 26 de abril, logró posicionarse entre las listas de los mejores discos del año, según varias revistas, páginas web y programas de radio especializados en rock extremo de 4 continentes y más de 15 países, entre ellos: Alemania, España, EEUU, Egipto, Francia, Grecia, India, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela, compartiendo sitiales de honor con las mejores agrupaciones del mundo entero.

Periodistas y críticos de la talla de Juan Destroyer de Mariskalrock.com (España), Emanuele Gentile de la página musicalnews.com (Italia), Alain Lavanne de la web KaosGuards.com (Francia), el articulista conocido como “G3” de la Antichrist Magazine (EEUU), Manuel Lozada de Rock del portal Best Music (México), Giandomenico Sestito de la web Metallized (Italia), Fernando Ferreira de la revista World of Metal (Portugal), Rock Hero de la página Lifesteps (Grecia) y Hazem Mahani de la Rock Era Magazine (Egipto) entre muchos otros, han alabado el nuevo trabajo musical del cuarteto venezolano.

El disco también ha tenido importante presencia radial, inclusive, durante el pasado mes de octubre alcanzó la primera posición en el Jacquin Ravens Top 50 Metal, de la emisora de radio estadounidense 99W NRR (streaming digital radio 99wnrr) donde todavía sigue sonando, al igual que en Francia en La Grosse Radio (https://www.lagrosseradio.com/artistes/stratuz/). Varios programas radiales venezolanos dedicados al rock que se transmiten por Internet y en algunas FM también han colocado sus canciones.

“La banda caraqueña STRATUZ, que empezó a hacer ruido en 1984, es toda una institución en Venezuela, pero la solemne calidad de su doom- death metal atmosférico, merece trascender en el mundo entero,” destacó Juan Destroyer, uno de los críticos más respetados de Europa, de la web Mariskalrock.com, considerada como la biblia del rock-metal de España y el mundo hispano.

Por su parte el crítico Justin Wittenmeier de la web Metal Temple subrayó: “STRATUZ realmente me ha impresionado con este álbum y es increíble que bandas tan buenas como esta todavía estén por descubrirse. Definitivamente me hicieron fanático y haré todo lo posible para rastrear sus lanzamientos anteriores. Probablemente no hace falta decirlo, pero definitivamente también espero con ansias futuros álbumes… ¡Ojalá no tenga que esperar 22 años esta vez! Si eres un fanático del doom, te debes a ti mismo ver este álbum”.

Osculum Pacis es el cuarto larga duración para esta banda que cuenta con más de 35 años de trayectoria musical y que incluye 11 temas originales, compuestos durante la pandemia y que se adentran en distintas corrientes como el rock gótico, el death metal, el doom metal e inclusive con algunos elementos sinfónicos. Se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y además acaba de salir una edición especial para coleccionistas en formato físico. Todas estas críticas positivas en varias naciones les permiten codearse con las mejores bandas del planeta y sin duda les abrirá las puertas para giras internacionales en 2023.

Los músicos que conforman la banda en la actualidad y quienes grabaron el disco son: Franklin Berroterán en la voz líder, Gerónimo Egea en la guitarra, Diego Cabrujas Palacios en la batería y Leonardo Rángel en el bajo. Contó con un trabajo ambicioso de producción y mezcla, dando como resultado un disco que compite con cualquier otro registrado por bandas europeas o norteamericanas y así las críticas lo han demostrado. Fue grabado en The Asylum Studio con la producción de los propios Berroterán y Egea. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Arturo Banús en Chicago, EEUU.