El dúo DOXXIS presenta su nuevo sencillo «Indecisa»

Miami, Florida | El dúo musical DOXXIS, conformado por Caled y Juval y respaldados por el sello disquero Rapeton Approved, se complace en anunciar el lanzamiento de su esperado sencillo titulado «Indecisa». Con esta nueva canción, DOXXIS busca cautivar a sus seguidores y reafirmar su posición como una de las propuestas musicales más prometedoras en la industria.

«Indecisa» es una canción inspirada en una historia real que aborda las dificultades y malentendidos que surgen en una relación debido a la intromisión de un tercera. La canción relata cómo una amiga inventa chismes y difunde falsedades con la intención de separar a la pareja, ya que ella misma tiene sentimientos y está enamorada de uno de los integrantes del dúo. A pesar de los esfuerzos de esta amiga por convencer a la chica, el amor y la perseverancia del joven logran vencer las adversidades, permitiendo que la relación se restablezca y continúen su historia juntos.

El video musical de «Indecisa» fue filmado en el emblemático barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín, proporcionando un escenario auténtico y representativo para la historia que se narra en la canción. A través de una puesta en escena performática, Caled y Juval dan vida a la historia, mostrando la lucha de una pareja por mantenerse unida ante las adversidades.

Con su estilo único y letras emotivas, DOXXIS ha logrado captar la atención del público y establecerse como una propuesta musical refrescante en la escena actual. Su sonido, sus letras e indudable carisma han generado una creciente base de seguidores que esperan ansiosos cada nuevo lanzamiento del dúo.

«Indecisa» es el próximo paso en la carrera de DOXXIS y de la mano de Rapeton Approved el dúo anticipa un nuevo éxito en su trayectoria musical. Caled y Juval continúan trabajando arduamente en la producción de nuevas canciones que reflejen su estilo y su pasión por la música. Con su compromiso y talento, DOXXIS está decidido a consolidarse como uno de los dúos más destacados de la industria musical y seguir cautivando al público con su arte.