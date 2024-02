El flautista Néstor Álvarez estrena obras musicales en Alemania del artista cinético y compositor Elvis Joan Suarez

El pasado 14 de febrero, el venezolano Néstor Álvarez, flautista de la orquesta de Duisburger Philharmoniker y de la Ópera del Rhin de la ciudad de Düsseldorf, estrenó dos obras de cámara del artista cinético y compositor venezolano Elvis Joan Suarez, en el prestigioso Museum Küppersmühle, considerado el museo privado más grande de Alemania, ubicado en la ciudad de Duisburgo, en el Estado de Renania, donde se encuentra la colección Ströher con más de 6.100 mts. cuadrados de arte.

Con motivo del concierto “Zwei Konzerte&Zwei Museum”, la primera obra estrenada se titula la “Delta Modulor Nº 10” para Flauta, Oboe y Fagot; y la segunda llevó por nombre “Círculos Modulores Cinéticos” para Flauta y Clarinete; ambas piezas se presentaron por primera vez al público germano, con una proyección multimedia que evoca los eventos musicales en colores, que es una de las características de la obra de Suarez, a través de su “Neocinetismo Musical”.

El concierto fue organizado para lograr el acercamiento del público a uno de los museos más modernos de Europa, para no solo disfrutar de la música, sino también del diálogo con las obras plásticas que pertenecen a la colección del museo, además, la atención se centró en la experiencia del sonido en el espacio, donde se invitó a los espectadores a unirse al movimiento y a la interacción de las impresiones visuales y acústicas.

El “Museum Küppersmühle” escogió la música del artista cinético y compositor, por diferentes razones: “el Venezolano Elvis Joan Suarez, lleva esto al extremo: sus partituras son pinturas abstractas, el músico interpreta lo que siente al mirar estas imágenes. Es un rechazo a entender el arte como una creación calculada y serena de un genio, para darle preferencia a la intuición, que también juega un papel fundamental en las artes visuales”.

Néstor Álvarez, es uno de los músicos noveles venezolanos más activos en Europa, es el fundador de los festivales de Flauta: “Crèations et Explorations” y el “Festival de Flautas y Música de Cámara” que se realizan en Europa y América. Realizó estudios musicales en Francia en la “Haute Ècole des Arts du Rhin” con el maestro Mario Caroli. Finalizó su postgrado en música en la Universidad de Freiburg, Alemania. Ha obtenido premios como el “COFFA” y el “Prodige Art Competion” en París, en el 2020, en la categoría de flauta piccolo. También ha pertenecido a las orquestas de Mannheimer y la Sinfónica de Strasbourg.

En el estreno de las obras participaron otros músicos venezolanos, como Luis Álvarez en el oboe y Xavier Muñoz en el clarinete, junto al fagotista alemán Aljoscha Donderer. Vale resaltar que Muñoz fue admitido en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Niza, en 2011, cuando ingresó en la promoción de Michel Lethiec, y al año siguiente ganó el Premio Clarinete. En 2015 fue admitido en la Academia Superior de Música de Estrasburgo y en 2018 obtuvo la licencia / DNSPM, mientras que en 2020 obtuvo el máster de interpretación musical. También, es fundador del prestigioso Cuarteto “Roots4Clarinets”.

Luis Álvarez que desde el 2021 estudia en la Universidad de Folkwang con el Maestro Michael Nieseman, además de haber pertenecido a la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela bajo la dirección de los maestros Gustavo Dudamel y Sir Simón Rattle, ha interpretado conciertos junto a orquestas como la Sinfónica Delmenhorst y la Mannheimer Phiharmoniker.

Conoce más sobre la obra de Elvis Joan Suárez

@elvisjoansuarez / www.elvisjoansuarez.com