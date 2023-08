El grito de BOZA llega a la sala Rajatabla

NOTA DE PRENSA

La agrupación Cuenta Peregrino, el grupo de teatro CERES y la Fundación Circo Nacional de Venezuela; presentan su nueva co-producción teatral denominada «BOZA», original de Cruz Manuel Noguera y dirigida por Jericó Montilla; una obra teatral que forma parte del proyecto “HISTORIAS DETRÁS DE LA VALLA”; narrativas transmedias de pequeños y grandes formatos que plantean en la escena temáticas sobre la migración humana y los refugiados en el mundo; un proyecto que se inició en Bilbao, España, a través de la agrupación Euri Artean y, que ahora creadores venezolanos asumen el reto de comunicar el mensaje, sobre una realidad a la cual jamás podemos permanecer indiferentes.

BOZA, es la velada poética que un grupo de personas refugiadas hace la noche anterior al cruce de la frontera. Saben que están arriesgando sus vidas a costa de un sueño y este será su último brindis por la vida. En ella se cuenta la travesía de Kibo, un joven griot que ha perdido a su mujer y su hijo en el trayecto; Adilah y Salif una pareja siria que le han negado el asilo varias veces por tener hijas pequeñas; Kamara, un hombre en busca de un mejor futuro para él y para su familia; Justine y Agne, dos mujeres que han tenido que enfrentar una cadena de abusos y violencia y ahora huyen por sus vidas. Esa noche cantarán ¡Boza! que es el grito con el que muchos subsaharianos celebran la llegada a un suelo europeo.

El autor venezolano de la pieza teatral BOZA, Cruz Manuel Noguera, actualmente reside en Bilbao España, ha sido director y dramaturgo de más de 30 piezas teatrales, director y guionista de varias series y cortometraje, con grandes reconocimientos en el mundo teatral y audiovisual; entre ellos: XV Premios Asier Errasti 2014-2015, con el cortometraje Colillas y Consejos para Eliminar la Caspa; Premio Accesis, 2do lugar en la Sociedad Cervantina de Madrid, con la pieza Poemas de una Gitanilla. Premio IBERESCENA en el 2008, con la obra Concierto para un Pueblo Desafinado, Premio Nacional de Dramaturgia Infantil “Gladys Pacheco”, con la obra Alí Corazón de Selva en el año 2004; entre otros.

El equipo de actores que conforman el viaje hacia el lugar soñado y que gritarán el ¡Boza! está integrado por Somar Toro, Angélica Rinaldi, Rafael Gil, Yendy Vegas, Arnaldo Mendoza, Mariangela Noguera, Augusto Morales y Dariana Noguera; el apoyo técnico que tendrán detrás de la valla, será de Luis López, Eloy Merchán, Estefany Polo y Niky García; con el apoyo estratégico de una productora aliada “Producciones Peoniart”; bajo la dirección general de Jericó Montilla; profesora, actriz y directora teatral venezolana de gran trayectoria, merecedora del Premio AVENCRIT en el año 2022 con la Mejor Dirección, por su propuesta escénica de TURBA.

“BOZA”, se estrenará próximamente en la SALA RAJATABLA los días 25,26, y 27 de agosto, 1,2,3,8,9,10,15,16 y 17 de septiembre del presente año; los días viernes a las 6 pm, sábado y domingo a las 5 pm. Una obra dirigida para público adulto o mayores de 16 años. Las entradas están disponibles en la recepción del teatro de la sala Rajatabla por una módica inversión, que se podrá realizar con efectivo, punto de venta o pago móvil.

Para mayor información; por favor comunicarse a los números de contacto 0414-3098406/0412-6309407 e-mail: cuentaperegrino@gmail.com