El Miss Intercontinental Venezuela tiene Nueva Directiva

A partir de este año, la franquicia del concurso de Miss Intercontinental Venezuela tiene nueva directiva. La Organización GlobalBeauty Venezuela, dirigida por Iván Yendiz y Leonardo González, adquirieron recientemente los derechos como directores nacionales del concurso por el país.

Esta noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la organización GlobalBeuaty Venezuela, donde anunciaron que sus directores asumirán la franquicia del concurso, y serán quienes junto a su equipo de trabajo tendrán la responsabilidad de elegir a la nueva representante de Venezuela para sus próximas ediciones. Manifestando que vienen grandes retos con el certamen.

“Apostamos una chica que posea una belleza diferenciada, como organización siempre estamos en la búsqueda de evolución y el empoderamiento de la mujer venezolana en la sociedad”, comentó Iván Yendiz.

Este nuevo cambio ha generado interrogantes entre los seguidores del certamen llevándolos a preguntarse si la actual Miss Intercontinental Venezuela 2019, Auri López, irá o no a representar nuestro tricolor en la próxima edición del concurso de belleza internacional, que se llevará a cabo en la India y tiene fecha para enero del 2021, debido a la pandemia.

Iván Yendiz y Leonardo González, aseguran que la nueva gerencia del Miss Intercontinental Venezuela, asumirá a la actual reina Auri López, para continuar su preparación para lo que será su participación en la cuadragésima novena (49ª) edición del Miss Intercontinental Internacional, correspondiente al año 2020; donde las candidatas de más de 70 países y territorios autónomos competirán por el título. Para convertirse en la sucesora de Fanni Mikó, Miss Intercontinental 2019, de Hungría.

A través de la cuenta de Instagram de la actual Miss Intercontinental Venezuela y la de Organización GlobalBeauty Venezuela, hicieron públicas unas instantáneas, donde se muestra el glamour y la belleza de Auri López, las fotografías estuvieron bajo el lente de Emmanuel Báez, reconocido fotógrafo de celebridades en el país.

Para conocer más detalles sobre el certamen, no duden en seguirlos a través de sus redes sociales oficiales de la organización como: @globalbeautyvenezuela en Instagram, @GlobalBeautyVenezuela en Facebook y GlobalBeauty Venezuela en YouTube.

Fotografías Cortesía: Emmanuel Báez / @enmanuelbaez_photo

NDP Ricky Aguilera

