El Nacimiento del Niño Jesús es narrado a través de una “Canción de navidad” de piano y violonchelo

La pianista y compositora venezolana, Sylvia Constantinidis, acompañada por el destacado violonchelista ruso Konstantin Litvinenko para darle la bienvenida a las fiestas navideñas, lanza su nueva producción discográfica titulada “Canción de Navidad”, una hermosa suite de 3 partes, escrita e interpretada por ella misma y que musicalmente recrea la magia musical de esta época del año. La obra musicalmente describe la noche del nacimiento del Niño Jesús. El disco se encuentra disponible en las plataformas Amazon, itunes y Spotify.

La obra fue compuesta por Constantinidis como movimientos sueltos, entre 2006 y 2008. Uno de estos movimientos fue estrenado en concierto en la República Checa en 2006, como parte del repertorio para cello y piano de la autora, contando con el violonchelista Checo Petr Nouzouvsky, artista internacional ganador de varios concursos en Europa. Los otros dos movimientos fueron estrenados en el Festival of Miami New Music Concert en 2007, con el violonchelista ruso Konstantin Livinenko, con quien luego se grabó la obra en formato discográfico.

Escucha “Canción de Navidad” y todos los otros discos de la maestra Sylvia Constantinidis en su recién estrenada estación de radio digital: https://sylviaconstantinidis.com/Radio/

“Este hermoso disco es el producto de una inspiración en la maravillosa historia del nacimiento del niño Jesús. Musicalmente, narro la historia a través de tres movimientos. El primero llamado “La Nuit” (la noche), es el más contemporáneo en estilo, en términos de esquemas de composición. Aquí aprovecho las sonoridades atonales y materiales sonoros para crear la narrativa de la noche de dificultades que le acontecen a María y José antes de encontrar refugio en el pequeño humilde lugar donde terminan pernoctando”, explicó Sylvia Constantinidis.

En relación a la descripción musical de las otras dos partes explicó: “El segundo movimiento es muy hermoso y representa el nacimiento del niño Jesús. Por esa razón, el segundo movimiento es titulado “L’Enfant d’Or” (El Niño de Oro). El tercero es una canción de navidad, titulada “L’étoile de Bethléem” (La estrella de Belén), representa la noche de paz y amor que acompaña el nacimiento del niño Dios. Por lo tanto Canción de Navidad es un trabajo musical con el espíritu de la época del año que celebra el nacimiento del niño Jesús. Espero que sea de inspiración y retrospección para la audiencia.”

La maestra Constantinidis supo cómo usar el lenguaje contemporáneo de la música para expresar las dificultades y los obstáculos que vivieron San José y la Virgen María durante la noche del nacimiento de Jesús. Las sonoridades llegan a transmitir esas sensaciones de caos en el primer movimiento, en cambio, en los dos siguientes, las hermosas melodías a base de piano y violonchelo transmiten la emoción, la paz, la armonía y la sensación de bienestar que tienen las navidades con la venida del hijo de Dios.

Esta obra para cello y piano es una de las piezas de la colección de composiciones musicales que la venezolana ha escrito para el violonchelo, instrumento para el que ha escrito bastante música. En su visión como compositora, el violonchelo es un instrumento con gran capacidad expresiva y con extraordinarias posibilidades dentro del lenguaje contemporáneo. Sus obras para este instrumento abarcan desde lo melódico, romántico, expresivo hasta el lenguaje y las técnicas contemporáneas, más la experimentación sonora.

“Siempre me ha gustado escribir música para violonchelo, es un instrumento que me encanta su sonoridad, además tiene muchas posibilidades desde el punto de vista emotivo y melódico. He escrito varias obras para violonchelo y piano, lo disfruto bastante. Tengo unos estudios realizados, tengo otras dos suites además de Canción de Navidad y también compuse hasta un tango para violonchelo. Incluso escribí un concierto para violonchelo y orquesta, que iba a estrenarse en 2020, pero por las restricciones del Covid no se pudo dar, ahora buscaré estrenarlo en 2022”, añadió la compositora.

