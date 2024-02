El percusionista Eduardo Padua lanza su nuevo tema «Me Rompe El Coco»

El reconocido percusionista Eduardo Padua, quien ha colaborado con artistas como Raúl Morel, Max Rosado y Fernando el Sonero Mercado, presenta su nuevo tema «Me Rompe El Coco», una canción de salsa con un ritmo contagioso y una letra divertida.

El tema cuenta con la participación especial del cantante Héctor Luis Pagan, quien le da un toque de sabor y picardía a la composición de William Pagan y Eduardo Padua. La canción es una invitación a bailar y a disfrutar de la vida, sin dejar que los problemas nos agobien.

«Me Rompe El Coco» ya está disponible en las principales plataformas digitales como Apple Music, SoundCloud y YouTube, donde se puede escuchar y ver el video oficial, que muestra a Eduardo Padua y Héctor Luis Pagan interpretando el tema con mucho carisma y energía.

Eduardo Padua es un percusionista de origen puertorriqueño, radicado en Washington D.C., que se ha destacado por su versatilidad y su talento para tocar diversos instrumentos como el timbal, la conga, el bongó y la batería. Ha colaborado en proyectos musicales como Unión DC, Leo’s Jam y La Timba Loca, y ha lanzado varios temas como solista, entre ellos «Y para Qué», «Te Utilizan», «Unión DC», «Que Nos Pasó» y «Lo Tuyo Lo Mio».

CONTACTO

Eduardo Padua

871-536-1006