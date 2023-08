El Perri de Matt y Relikario presentan ‘Coroto usado’, una canción para asimilar el dolor

‘Coroto usado’ es una conversación que transita preguntas sobre el dolor y las posibilidades de la música como puente de sanación.

El Perri de Matt es un proyecto de música experimental de la ciudad de Bogotá que mezcla elementos provenientes del hiphop, el rock indie / alternativo, el R&B y el jazz que le dan una sonoridad inclusiva y fácil de digerir en cualquier contexto musical. Aborda temáticas que generalmente giran en torno a situaciones emocionales fuertes relacionadas a las tristezas, las rupturas emocionales, los pensamientos existenciales o, incluso, mensajes de ánimo que el artista se escribe a sí mismo para recordarse siempre quién es, de dónde viene y a dónde va.

Relikario es un proyecto de rap de Bogotá en donde el artista hace las veces de MC y productor, influenciado por la oleada de rap contemporáneo en Colombia en donde florece en temáticas no solo cercanas a la tradicional “realidad de las calles” sino también anclada en preguntas sobre el origen, las contradicciones, la identidad, la deconstrucción del amor romántico o el absurdo, y también, que se permite la sofisticación y experimentación de sonidos, con drums y samples que beben del jazz no convencional, de la salsa, de las composiciones orquestales y sobre todo que busca responder en español a la corriente de neo soul, el nuevo R&B y el rap experimental en inglés.

Estos dos mundos, El Perri de Matt y Relikario, coincidieron hace cuatro años después de una fiesta en Chapinero en donde un desayuno de sándwiches con frijoles enlatados marcó el inicio de una amistad que girar en torno a la música y los buenos parches.

«En una ocasión parchando en el Park Way, el Perri andaba cantando ese tema, Relikario se puso a improvisar y a parafrasear cosas encima. Tiempo después cuando los proyectos adquirieron mayor madurez y al perfilar sonidos de cada propuesta, se concretó la oportunidad de trabajar juntos. Relikario escribió las barras sobre un loop que sacó de una “maqueta” que ya estaba en YouTube. Al Perri le gustó el sentido y nació ‘Coroto usado’«, comentan los artistas con influencias de Craneo, King Krule y Luis Alberto Spinetta. A nivel de géneros, los conecta el Lo fi hip hop y el indie rock. Una particularidad que une sus gustos musicales es la inclinación por las letras influenciadas por la literatura cómo puede ser ‘El túnel’ de Ernesto Sábato o la filosofía de Friedrich Nietzsche.

‘Coroto usado’ es una conversación que transita preguntas sobre el dolor y las posibilidades de la música como puente de sanación. La canción nace de un momento muy concreto en el que El Perri de Matt atravesaba emociones complejas y cambios radicales en su vida. Cuando recién se había mudado, luego de una separación amorosa y en un momento reflexionando sobre el quiebre de las expectativas y la tristeza, la armonía fue lo primero que salió. Luego las frases contundentes que recorren distintos momentos adyacentes a ese dolor se fueron juntando casi como un ejercicio terapéutico. Relikario se relacionó con la canción como una respuesta a ese sentimiento base que El Perri plantea.

La canción se mueve entre la corriente del indie rock bogotano de los últimos años, de tono melancólico, pero con varios factores diferenciales como el groove de rap, o como la complejidad armónica de ciertos momentos en los que la canción respira y, sobre todo, en el final del tema influenciado por clásicos de la salsa.

Según los artistas, «‘Coroto usado’ se presenta como un lugar al que cualquier persona, con dudas sobre la validez de su cariño o su lugar en el mundo, puede acudir y no irse con una respuesta de positividad barata o banal, sino con la posibilidad real de asumir el dolor y la herida como parte de la vida y motor de creación».

«Es una canción perfecta para escuchar cuando uno se levanta y no quiere ir a camellar o cuando llega a casa y quiere olvidarse del día. En general, para cuando uno quiere visitar ciertos recuerdos, pero es inevitable continuar. También para cuando usted se siente literalmente como un ‘Coroto usado'», enfatizan.

El video de ‘Coroto usado’ saldrá el 27 de julio y hará parte del EP ‘Los fantabulosos boleos del hombre mosco parte 2′ de El Perri de Matt así como del EP ’70 Umbrales’ de Relikario.

El Perri de Matt planea lanzar 5 sencillos en los próximos meses, siendo el último single ‘El túnel’ la carta de presentación de su EP. Por su parte, Relikario lanzará dos sencillos nuevos en el segundo semestre del año antes de publicar oficialmente su nuevo trabajo musical.

«Considero que mi proyecto se enmarca en toda una oleada de rap asentada en Bogotá, de nuevas propuestas frescas que se piensan como proyectos transversales, que contienen inspiraciones estéticas y maneras performáticas vanguardistas y que, sin ánimo, de esnobismo, atienden una necesidad contemporánea de sofisticación en el sonido del rap capitalino e inclusive nacional», concluye Relikario.

«La importancia de conocer El Perri de Matt radica en un proceso de descubrimiento propio que he vivido durante varios años componiendo música. Este proceso permite que el oyente o el espectador se identifique y se refleje con cada situación emocional descrita dentro del marco conceptual y emocional de mis canciones. Seguramente otro de los aspectos importantes, es el sentido de inspiración que generan mis canciones, siendo, por ejemplo, ‘Coroto usado’ un tema que inspiró a Relikario a crear un rap surreal y poderoso que quizás, al mismo tiempo, logrará cautivar y llenar de inspiración a uno que otro músico o artista que está ahí afuera librando su lucha y encontrando su camino en el mundo», finaliza Matt.