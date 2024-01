El Punto Ska inicia el año con tres grandes conciertos de entrada libre en Bogotá

Los conciertos serán gratuitos y de acceso libre para todo público gracias a que El Punto Ska ganó la ‘Beca LEP de Circulación y Producción de artes escénicas en el Espacio Público del Centro Histórico de Bogotá’. Se llevarán a cabo los días 13 y 21 de enero en distintas partes del centro de Bogotá.

La banda colombiana El Punto Ska ganó la ‘Beca LEP de Circulación y Producción de artes escénicas en el Espacio Público del Centro Histórico de Bogotá’ de la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte, producto de la cual se realizarán tres presentaciones especiales en enero de 2024 denominadas ‘El ConcierSKAzo de El Punto Ska’, haciendo alusión a el programa infantil El Conciertazo, donde se hacía un acercamiento a los niños de la música clásica a través de expresiones teatrales. Con ‘El ConcierSKAzo’ se busca fomentar la cultura festiva del género ska integrando otras ramas del arte como el teatro, el stand up comedy, los aeróbicos y el Skateboarding en la puesta en escena, transversalizando la expresión urbana a través del espíritu irreverente, juvenil y contestatario de la propuesta musical del grupo. Este acercamiento se hace mucho más cercano cuando, a través de la pedagogía musical, se le permite experimentar al público el género de manera vivencial, conociendo su estructura musical, su historia y evolución (en Colombia y en el mundo) y sus características, sumergiéndose en la experiencia que estas puestas en escena pueden ofrecer.

Los conciertos serán gratuitos y de acceso libre para todo público. Se llevarán a cabo los días 13 y 21 de enero en distintas partes del centro de la capital. El primero se ejecutará el 13 de enero en la Plazoleta de Los Talentos de la Alcaldía Local de Candelaria a las 2:00 p.m. El segundo será de función doble el 21 de enero en la Plaza de La Concordia a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

Las personas que asistan a los shows del 21 de enero podrán hacer parte de la grabación del nuevo video de El Punto Ska titulado ‘Contratempo’, nombre que también llevará el segundo disco de la agrupación de ska bogotana.

El público que asista a los shows de ‘El ConcierSKAzo’ podrá vivir una mezcla músico- teatral, esta última ejecutada por el colectivo ‘Artistas Transversales’, un grupo de actuación integrado por miembros de la agrupación Cuantos Pares Son Tres Modskas.

Otra de las actividades a realizar será el show de ‘Ska Fitness con El Gato’, a cargo del humorista Gato de Risa, un gran fanático del ska, quien realizará una actividad de aeróbicos, interactuando con el público al ritmo de canciones de El Punto Ska y otros grandes éxitos del género.

«Es necesario que las agrupaciones entiendan las dimensiones de estas actividades y comprendan que participar de estos procesos como la convocatoria que ganamos con la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte son necesarios para poder producir y ejecutar nuestras propias ideas. No es solo Rock al Parque, hay que aprovechar estos estímulos ya que de ahí se pueden tener grandes logros y generar un mayor crecimiento en los proyectos musicales», enfatiza la banda.

El Punto Ska también tiene novedades musicales y presenta su más reciente sencillo ‘Nómada’, una canción que habla del trajín normal que tienen que enfrentar la mayoría de los asalariados en Colombia: la desidia e indiferencia de los malos jefes. Es una invitación a quienes se sientan identificados (as) a poner un alto en el camino y dejar atrás esos abusos y/o maltratos.

‘Nómada’ está incluida en el disco ‘Ska Para Todos’ de El Punto Ska. La canción experimenta sonidos del early reggae, un género poco explorado en Bogotá y en Colombia.

El video de la canción se plantea como una entrevista de trabajo para hacer parte de la agrupación. Los integrantes de la banda hicieron las veces de actores/jueces, además de contar con la participación de grandes actores de la capital. El mensaje es una invitación a luchar por los sueños para poco a poco irlos alcanzando. El clip se rodó en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, también producto de una convocatoria que El Punto Ska ganó con la FUGA en el año 2019.

El Punto Ska se encuentra grabando su segundo trabajo discográfico, el cual tendrá por nombre ‘Contratempo’. Después de la ejecución de los ConcierSKAzos, la banda se sumirá en esta ardua labor de composición, producción y grabación, con la intención de ir sacando sencillos durante el año. De igual manera, desde ya trabajan en la quinta edición del evento Ska Para Todos Fest 2024 que reúne lo mejor del ska local, nacional e internacional.

«Sentimos que durante estos últimos años la banda se ha ido posicionando dentro de la escena local bogotana y, poco a poco, hemos logrado entrar en los corazones de los jóvenes de la ciudad. Una vez escuchamos la frase: «¿Ustedes dónde carajo han estado todo este tiempo?» respondemos que siempre hemos estado ahí, para nuestra gente y nuestro parche, tocando y palpando la música y el ska con el amor que solo los que estamos en esto entendemos», concluye el grupo.

Sobre El Punto Ska

El Punto Ska es una agrupación colombiana fundada en 2014 que explora los géneros jamaicanos ska, rocksteady y reggae, mezclándolos con el rock y otros sonidos antillanos. El Punto Ska es un lugar de encuentro donde sobresale el amor por la música, particularmente por el ska. Está integrada por 8 músicos de Bogotá, más un crew de 3 personas que pese a no interpretar algún instrumento, hacen parte del pulmón y corazón de la banda.

«La intención de nuestra propuesta es llevar el ska a más corazones que ven en esta música un estilo de vida. Sin duda, creemos que hacemos parte de una etapa del ska bogotano que ha hecho que cada vez más jóvenes estén interesados en hacer música, así como nosotros sentimos esas ganas y fascinación de hacerla cuando estuvimos frente a bandas como Los Elefantes, The Klaxon, Skampida y La Severa Matacera, hace un poco más de 20 años», comenta el grupo.

«El Punto Ska habla de la unión entre los parches, la camaradería, amores y desamores. Un mensaje importante de la banda es mantener la frente en alto ante los problemas sociales actuales. También le cantamos a los malos políticos y gobiernos, a los malos jefes, a vivir en un país como el nuestro, donde la pobreza y el abandono hacen parte del diario vivir del colombiano de a pie», agrega la banda que además cuenta que tiene grandes influencias de Los Calzones, Panteón Rococó, Manu Chao, Goldfinger, Mighty Mighty Bosstones, The Pioneers, The Upsetters, The Upsessions, The Aggrolites, Los Barrelshots, entre otros.