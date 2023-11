El Saxofonista dominicano Antonio Carr presenta su nuevo sencillo «Yolanda»

DoPaNo Producciones tiene el placer de anunciar el lanzamiento del nuevo sencillo del dominicano Antonio Carr “El Piloto 809”, una versión en merengue de la popular kizomba “Yolanda” del grupo angoleño Irmaos Verdades. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete ser un éxito bailable.

Antonio Carr “El Piloto 809” es un saxofonista, arreglista y piloto comercial dominicano que reside actualmente en Washington, DC. Su pasión por la música lo ha llevado a colaborar con grandes artistas de diferentes géneros y países. En esta ocasión, Antonio se inspiró en la melodía y la letra de “Yolanda” para crear un arreglo en merengue que fusiona la esencia africana con el sabor caribeño.

Para la grabación de este sencillo, Antonio contó con la participación de músicos de primer nivel, tanto de República Dominicana como de otros países. El bajo fue grabado en Nueva York por el reconocido bajista dominicano Pedro Valdez, quien también dirigió la grabación de las trompetas y la percusión en la misma ciudad. El piano fue grabado en Washington, DC por el talentoso pianista salvadoreño Jesse Argueta. La voz principal y los coros fueron grabados en España por el extraordinario cantante dominicano Juan Manuel La Línea. Y los saxofones fueron grabados por el propio Antonio Carr “El Piloto 809”, quien además se encargó del arreglo y la producción de la canción.

“Yolanda” es una canción que invita a bailar y a disfrutar de la buena música. Con este sencillo, Antonio Carr “El Piloto 809” demuestra su versatilidad y su calidad como artista. DoPaNo Producciones espera que el público reciba con agrado esta propuesta musical y que apoye el trabajo de este talentoso saxofonista y arreglista dominicano:

CONTACTO

DoPaNo Productions, LLC

(202) 569-4909

dopanoproductions@gmail.com