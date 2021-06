El Tuyero Ilustrado Vuelve Al Ruedo Con Un Nuevo Sencillo: Buen Viaje

Junio 2021.-. El Tuyero Ilustrado, dueto conformado por el cuatrista Edward Ramírez y el cantautor Rafael Pino, estrena su nuevo sencillo “Buen Viaje”, ya disponible en plataformas digitales.

“Buen Viaje” fue compuesto a cuatro manos por Ramírez y Pino en su primer año en Colombia. El tema gira alrededor de la realidad de un personaje que narra su experiencia migratoria: adaptarse a un nuevo contexto, comenzar de cero, lidiar con la xenofobia, el desprecio o el miedo de la comunidad local, desaprender cosas, todo un proceso de adaptación complejo, del que algunos pueden dar testimonio más afable que otros.

De igual forma, el tema es un abreboca de la sonoridad que explorará El Tuyero Ilustrado en su segunda producción.

Desde sus inicios como dueto, Rafael y Edward se han caracterizado por su valentía al asumir riesgos musicales, tomar un género tradicional y transformarlo con originalidad y respeto, mezclando elementos de otros géneros, sonidos y geografías. “Buen Viaje” no es la excepción. Además, el single incluye el sonido del tiple, instrumento tradicional colombiano, con el que buscan darle un toque de bandola guaribera venezolana.

Con este tema, el multipremiado dúo le canta a todos y les cuenta que esto no es nuevo, ni es una situación singular, que es parte del mundo moderno. «La gente se mueve buscando mejorar su calidad de vida, escapar de la crisis, salir de un espacio que asfixia, que desmotiva, que mata», afirman.

“Buen Viaje” es una voz de aliento, de solidaridad, de empatía y de reconocimiento; somos responsables de nuestra realidad, traigamos lo bueno, actuemos con el bien como premisa, dejemos los resentimientos de casa, en casa, y estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para así ser consecuentes con esa búsqueda de mejorar.

En el single participan el baterista Orestes Gómez, el bajista Enrique Pérez, el maraquero Wilmer Montilla y los cantantes Luna Hernández, Lucio Feuillet, y Daniel Castillo, en los coros. Ed López fue el ingeniero de grabación y la mezcla fue realizada por el ingeniero Vladimir Quintero.

El videoclip podrá disfrutarse a partir del viernes 4 de junio.

Sobre El Tuyero Ilustrado

El Tuyero Ilustrado se ha abierto paso en el gusto del público latinoamericano con constancia, talento y un disco que les ha valido varios reconocimientos, entre ellos una nominación al Grammy Latino 2017, a los que asistieron como representantes de la música venezolana, y el premio como Mejor Artista de Música Tradicional en la edición 2018 de los Premios Pepsi Music.

Han viajado por más de 20 ciudades como Seattle, Nueva York, Chicago, Miami, Panamá, Barcelona, Madrid, París, Luxemburgo, Bruselas, Houston, Bogotá, Medellín, Atlanta, Hamburgo y Düsseldorf. En todos los escenarios han tenido como objetivo llevar con respeto y originalidad un género tradicional que ha sido el combustible para fiestas y bailes desde hace muchos años y que se mantiene vivo y vigente en la cultura venezolana, demostrando la avidez del público por nuevas canciones con contenido y un sonido propio.

«Buen Viaje», de El Tuyero Ilustrado, está disponible en todas las plataformas de streaming musical desde el 1 de junio. El videoclip también puede ser visto en su canal de Youtube el viernes 4 de junio.

Más información en www.eltuyeroilustrado.com y en el perfil de Instagram @ElTuyeroIlustrado.

El Tuyero Ilustrado Vuelve Al Ruedo Con Un Nuevo Sencillo: Buen Viaje was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa