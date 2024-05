El venezolano Juan Manuel Morales Chávez estará presente en la Feria de Libro de Madrid 2024

El 31 de mayo de 2024 se llevará a cabo en España el lanzamiento de la más reciente novela del médico y escritor venezolano Juan Manuel Morales Chávez, El litigio de los dioses, en el marco de la jornada inaugural de la 83º Feria del Libro de Madrid, en la que el autor estará firmando ejemplares a partir de las 7:00 p.m., en la caseta nº 292.

El litigio de los dioses es una novela publicada por la Editorial Verbum y construida a partir de la conversación de dos médicos retirados de su ejercicio profesional, que se reencuentran para almorzar en la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“Los personajes le abrirán al lector las puertas de un quirófano y de un ambiente que, para muchos, resulta desconocido (…) Es una narración desde las entrañas del mundo médico. Los desafíos a los que debe hacer frente la Medicina en una sociedad cada vez más cambiante, las implicaciones de los avances científicos, el derrumbe de un profesional de prestigio y la ética médica ante determinadas situaciones forman parte de la trama. Los personajes establecerán con los lectores un vínculo íntimo y compartirán con ellos sus secretos, en una comunicación hilvanada por el silencio”, según se adelanta desde la contraportada del libro.

Por su parte, Juan Manuel Morales Chávez afirma que “Hay una reflexión sobre los cambios sociales, sobre cómo han influido en la medicina, sobre cómo es el ejercicio de la medicina hoy en día y cómo lo era antes. Se analiza cómo los avances científicos, los avances médicos, han sido utilizados para dar respuesta a unas demandas que surgen desde el seno de la sociedad”.

Asimismo señala que “La vejez también es un tema importante en esta novela y está presente desde las primeras páginas en la descripción de las manos, de las artrosis… Ese ideal de esa belleza perfecta, ese luchar contra los años que tenemos los seres humanos, el tratar de cambiarse, la lucha por mantener joven el rostro a través de la cirugía estética… todo eso está presente en El litigio de los dioses”.

Nacido en Maiquetía en 1966, Juan Manuel Morales Chávez es Médico Anestesiólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela y reside en España desde 2007. En 2014 publicó su primera novela, Las Tías (Círculo Rojo, España). En 2018 salió al mercado su segunda novela, El eco de las voces, que fue reeditada por Ediciones Alféizar en 2020. Obtuvo la 2da. Mención de Honor en el 3er Premio Literario Internacional “Letras de Iberoamérica” 2019 con el relato «Cinco minutos», publicado en México en la revista En sentido figurado. Sus relatos han sido seleccionados para formar parte de Antologías publicadas en México, España, Israel, Venezuela y Guatemala.

Cabe destacar que la novela El litigio de los dioses, de Juan Manuel Morales Chávez, puede adquirirse en las librerías de España, y en diferentes plataformas digitales como Agapea, Google Books y Todos tus libros, así como también en Amazon, donde se encuentra tanto en físico como en Kindle.

El venezolano Juan Manuel Morales Chávez estará presente en la Feria de Libro de Madrid 2024 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.