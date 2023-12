Elkin Puerto debuta con ‘Escapar’, una canción para superar una ruptura amorosa

‘Escapar’ es una canción perfecta para tomar fuerzas para seguir caminando cuando una persona esté atravesando o haya atravesado una ruptura amorosa.

Elkin Puerto es un músico, cantante y compositor colombiano, amante de las historias hechas canciones. Es un artista visionario que le gusta materializar sueños, ideas y canciones. Después de liderar por 20 años la banda de rock Instinto, Elkin Puerto decide dar un nuevo paso en su carrera y darle vida a su proyecto solista.

La intención de su propuesta es compartir música que conecte con las personas que lo escuchen, que su público se identifique con las vivencias, problemas e historias que Elkin Puerto vive en su cotidianidad. Sus canciones llevan siempre mensajes de compañía y refugio, pues considera que la música nos permite estar unidos a través de las canciones.

«Después de un largo tiempo de considerar esta posibilidad, decidí dar el salto con mi propia música. Si bien tener una banda de covers es y ha sido una maravillosa experiencia, siento que a veces es necesario tomar decisiones que te permitan hacer lo que te hace feliz, de continuar en esa búsqueda de sonidos, de canciones y de continuar una carrera artística que nos permita evolucionar. Sé bien lo que se siente cuando haces canciones que te conectan con las personas y que ellas se sientan identificadas con los mensajes y la energía que transmites cuando cuentas una historia. Tengo muchas canciones de mi autoría por lanzar y el momento ha llegado», cuenta el cantautor santandereano con influencias de Stereophonics, Coldplay, Imagine Dragons y Radiohead.

‘Escapar’ es el sencillo debut de Elkin Puerto, una canción que habla de un sentimiento de pérdida, en donde se evidencia el dolor y la ruptura de un amor. La vida está llena de tropiezos emocionales, sentimentales, laborales, entre otros, pero tenemos que sentirnos valiosos y saber que nada duele para siempre y que todo hace parte de lo que debemos vivir.

‘Escapar’ conserva el sonido de la balada rock, las guitarras con efectos, la batería, un bajo con personalidad y algunos sintetizadores que le dan un aire al nuevo sonido que Elkin Puerto le brindará al público en su faceta de solista.

«Romper una relación normalmente es algo que duele cuando estás comprometido, pero finalmente hay que recoger los pedazos y salir de ahí. Avanzar y escapar para volver a comenzar», agrega.

‘Escapar’ de Elkin Puerto está acompañada de un Video Lyric que muestra las distintas emociones por las que se pasan en una ruptura. Tiene un concepto que busca identificar a quién lo ve y nos da el motivo para tratar de estar mejor.

Elkin Puerto tiene un 2024 prometedor y lleno de mucha música, pues su principal objetivo es seguir haciendo canciones para conquistar con nuevas audiencias de Colombia y Latinoamérica.

«Tengo muchas expectativas en esta nueva faceta artística, una de ellas es lograr permear con mi música la vida de las personas y llenarlas de buenos momentos. Siempre valdrá la pena darse la oportunidad de descubrir nuevos sonidos y propuestas como la de Elkin Puerto», concluye el músico colombiano.