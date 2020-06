Empresas y Negocios deben luchar por mantener su operatividad durante crisis

El gerente de Industrias de Solsica, Abelardo Mezzoni, expresó que las compañías deben realizar una evaluación exhaustiva de sus capital humano y ofreció algunas claves para enfrentar las contingencias

Las empresas deben establecer una serie de estrategias y lineamientos para garantizar el mantener la operatividad durante contingencias, como la cuarentena por el Covid-19, que les permitan seguir trabajando pese a las restricciones a la par de resguardar la salud del personal y cuidar los equipos y procesos críticos.

El gerente de Industrias de la Corporación Solsica, Abelardo Mezzoni, señaló que las compañías deben realizar una evaluación exhaustiva de su capital humano para determinar cuál es el personal crítico, y luego darles a esas personas todo el apoyo y las facilidades logísticas y operativas para que puedan realizar sus labores. “Esto puedo incluir darles herramientas tecnológicas, trasladarlos donde se requiera, etcétera”.

Explicó que otra estrategia importante es que el capital humano se reorganice para conseguir la máxima operatividad posible. Por ejemplo, en Solsica, que es líder en el desarrollo de soluciones integrales para instalaciones críticas como los sistemas de la información y las comunicaciones, “hay dos gerentes dedicados a buscar gasolina para garantizar la movilidad de los colaboradores”.

Cuidar el flujo de caja

El gerente resaltó que es crucial cuidar el flujo de caja de las empresas para mantener la operatividad. “La reposición de inventarios supone un compromiso financiero muy fuerte. Se deben medir semanalmente los inventarios y monitorear los pagos a proveedores y las cuentas por cobrar”, manifestó.

Mezzoni agregó que las empresas deben cuidar en extremo sus sistemas críticos, sobre todo los equipos que funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año, como los centros de datos de bancos, industrias y empresas de telecomunicaciones.

“Hay que mantener los mantenimientos preventivos y contar con un plan de contingencia en caso de cualquier situación que afecte esos sistemas para garantizar la producción de bienes o la prestación de los servicios a los clientes”, aseveró.

Afirmó, con relación a la crisis que se atraviesa aún debido al Covid-19, que “el coronavirus vino para quedarse. Todo va a cambiar y las empresas que no se adapten van a cerrar”. Por tal motivo, el sector corporativo “debe ser flexible y tanto los gerentes como los trabajadores deben estar dispuestos a dar un esfuerzo máximo en esa dirección”.

Asimismo, el gerente enfatizó la necesidad de cumplir las normas de seguridad sanitaria y las indicaciones del Ejecutivo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del coronavirus, aún después que se levante la cuarentena. “Hay que mantener todo el tiempo el uso de guantes y tapabocas, así como el distanciamiento físico”, acotó.

Mezzoni destacó que es vital el mantener la comunicación con los clientes. “No se trata solo de llamarlos o contactarlos por internet. Hay que estar lo más cerca posible, lo que incluye visitarlos pese a la cuarentena o invitarlos a la empresa. Hay que saber sus necesidades, su presupuesto y ofrecerles soluciones y alternativas”.