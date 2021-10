En EEUU, Un policía supremacista blanco patea en la cara a un afroamericano esposado.

Nuevamente un episodio de abuso policial en EEUU, sucedió esta vez contra un ciudadano afroamericano que la crisis económica que atraviesa ese país lo ha dejado sin empleo y en la calle, unos policías lo esposaron y golpearon salvajemente, mientras lo tenían atado uno de ellos, le pateó el rostro de forma brutal.

El incidente tuvo lugar el pasado 24 de septiembre en la ciudad de Indianapolis (Indiana, EE.UU.), pero sus pormenores solo salieron a la luz este martes con la publicación de un video por parte del Departamento de Policía local.

El oficial policial estadounidense, al parecer supremacista blanco por la forma salvaje cómo actuó muy similar al caso de Floyd, está bajo investigación interna luego de que la cámara corporal de un colega lo filmara al pisotear la cabeza de un afroamericano esposado, pero es probable que salga en libertad junto con sus compañeros, este tipo de casos se silencia administrativamente y se olvidan.

Algunas imágenes sel suceso..

Puede ver el video completo aquí desde el canal de Youtube de la Policía.

En: Noticias de Estados Unidos