En el Anfiteatro del Hatillo: Song3 presenta su Concierto de Navidad este 2019

Luego de recorrer un año musical cargado de éxitos, el proyecto musical con mayor proyección de 2019, se prepara para regalarnos lo mejor del repertorio navideño mundial en su Concierto de Navidad al mejor estilo de Song3. El evento que reunirá distintas actividades en un solo lugar, está fijado para el 5 de Diciembre, a las 7:00 p.m. en el cómodo y seguro Anfiteatro del Hatillo. Las entradas se encuentran disponibles en la página web de Upa Tickets.

Song3, es la banda musical que amalgama los sonidos del violín eléctrico (Manuel Ortiz), las maracas (María José Castejón), el cuatro eléctrico (José Lunar) y el bajo (Raymond Mariño). Este cuarteto de músicos, plantea un nuevo estilo, donde los sonidos de la música venezolana están presentes en todo momento. Con pinceladas del rock alternativo y un repertorio variado que va desde Frank Sinatra o Carlos Gardel, Vytas Brenner hasta Avicii y muchos más, Song3 celebra ser hoy un proyecto consolidado dentro de la movida musical de nuestra ciudad.

El Concierto de Navidad de Song3, busca reconciliarnos con la esencia navideña que siempre ha caracterizado a Venezuela. Reconectar con esa ilusión que nos regala la magia navideña, la esperanza y la fe de estas fechas. En palabras de sus músicos “…Queremos brindarle a nuestra audiencia y a todos aquellos que nos escuchen por primera vez, ese aire de tradición navideña con el que crecimos… Llegaremos ese 5 de Diciembre al Anfiteatro del Hatillo, al mejor estilo de Song3, con nuestra energía y nuestras ganas de hacer las cosas de una manera única y distinta a lo cotidiano… preparamos un show cargado de invitados especial y del mejor de los repertorios navideños…”.

Bajo la Producción de Elisa Rodríguez, este evento pretende contagiarnos de todo el talento que siempre irradian estos músicos. Diseñado para disfrutar en familia, entre amigos, en uno de los municipios más seguros de nuestra Capital, Song3 le da bienvenida a la navidad, al amor, la alegría y al sano compartir ciudadano; con el objetivo de tener siempre presente las tradiciones venezolanas de generación en generación y de mantener viva la esencia que nos unen en navidad, este concierto será la mejor de las opciones para compartir un momento cargado de talento y buena vibra navideña.

