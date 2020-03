En España aparecen más de 1000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. España registró cerca de mil casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 8.744 casos confirmados, y 297 fallecidos, frente a los 288 del día anterior, informó este lunes el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

El salto de domingo a lunes fue menor que el registrado el fin de semana, cuando entre sábado y domingo los casos escalaron en unos 2.000.

En todo el país, 410 personas se encontraban este lunes ingresadas en unidades de cuidados intensivos de hospitales, hasta un 70% de ellas en Madrid, la zona más afectada con más de la mitad de todos los casos (4.695), precisó Simón en rueda de prensa.

Ante el aumento exponencial de los casos del nuevo coronavirus en los últimos días que han llevado a España a ser el segundo país más afectado en Europa por detrás de Italia, el gobierno decretó la noche del sábado el estado de alarma e impuso serias restricciones de movimiento a sus habitantes.

Según estas medidas, los 46 millones de habitantes de España solo pueden salir de sus casas para comprar alimentos o medicinas, ir a trabajar o cuidar a personas dependientes.

Todos los comercios no esenciales, escuelas, museos, restaurantes y centros deportivos están cerrados en la totalidad del país.

Desde el domingo, unidades militares de emergencia, que podrán colaborar en las labores de contención del virus como limpieza o vigilancia para que se cumplan las limitaciones de circulación, comenzaron a desplegarse por varias ciudades del país.

