En España ya son cinco fallecidos y casi 400 casos de coronavirus

Cinco personas ya fallecieron a causa del coronavirus en España, donde los casos subieron considerablemente en las últimas horas y suman ya 374, anunciaron este viernes 6 de marzo las autoridades sanitarias.

Los fallecidos eran todos “personas de riesgo”, es decir de avanzada edad o con patologías previas, destacó en su rueda de prensa diaria Fernando Simón, director del centro de alertas sanitarias.

Desde el jueves hasta el viernes, el número de casos aumentó en 111, el mayor incremento de un día a otro desde el inicio de la epidemia, que arrancó en diciembre en China.

La región que concentra más casos es la de Madrid, con 137 al mediodía del viernes. Allí se localizaron dos focos en sendos centros diurnos para ancianos, uno en la capital española y otro en la cercana localidad de Valdemoro, a 30 km.

Una mujer de 99 años, residente de uno de esos centros, y un hombre de 76, de otro, fallecieron en las últimas horas, según las autoridades regionales de Madrid.

Ante esto, el gobierno regional de Madrid anunció en un comunicado la tarde del viernes que cerraba por un mes estos centros diurnos al existir un “riesgo inminente y extraordinario” para las personas que acuden y trabajan en ellos.

El perfil de los pacientes de estos focos hace temer “una letalidad mayor de lo esperado”, advirtió Simón, quien descartó no obstante un cierre generalizado de este tipo de centros en el país.

Por otro lado, once personas siguen ingresadas en urgencias a causa de la enfermedad, extendida por casi todo el país.

Las últimas muertes “apuntan a que el virus llegó antes de lo pensado” a España, dijo Antoni Trilla, jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del hospital Clínic de Barcelona, citado por el diario El País.

“Lo que vemos ahora son los casos más graves de las infecciones ocurridas hace varias semanas. ¿Cuántas fueron? Por ahora no lo sabemos. ¿Cuándo empezaron? Tampoco”, añadió Trilla.

La expansión del virus ha empezado a impactar en el día a día de las empresas.

Este viernes por ejemplo, la entidad bancaria Bankia anunció un caso de coronavirus en el personal de su sede de Madrid, por lo que los compañeros que trabajaban en la misma planta “continuarán su labor a través del teletrabajo”.

En España ya son cinco fallecidos y casi 400 casos de coronavirus

