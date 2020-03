En Italia, un hombre viste un OVNI para alejarse del coronavirus. ¿Paranoia o ir sobre seguro?, tal vez muchos al verlo por primera ver se rieron, pero luego al pensarlo mejor, consideraron que llevaba buena parte de lógica, mantener una distancia mínima entre las personas de acuerdo a las recomendaciones de estar separados al menos por un metro y evitar el contacto físico en medio de la pandemia del coronavirus.



Las recomendaciones es no estar a menos de un metro de las personas sospechosas, sin embargo, un ciudadano italiano llevó esta medida al extremo.

Decidió salir a la calle con un enorme disco que impide que alguien se acerque a él.

