EN MIAMI: Un policía blanco golpea salvajemente a una afroamericana, VIDEO

En medio de las mayores protestas por abusos de la policía mayormente de raza blanca en contra de afroamericanos desarmados, se revela un nuevo video en el que un agente de la policía de Miami golpea salvajemente a una mujer afroamericana en la cara y la lanza al piso para esposarla.

«Actúas como si fueras blanco, cuando realmente eres negro. ¿Qué vas a hacer?», esas fueron las palabras que llegó a decir una mujer de color antes de ser golpeada en la cara por un policía en el aeropuerto de Miami.

Una grabación hecha por la cámara corporal de otro oficial captó la escena de la mujer discutiendo con el policía. En cierto momento, ella se le acerca sin mantener la distancia social y sigue elevando su voz. Finalmente, el oficial le da un fuerte puñetazo en la cara y, tras tirarla al suelo, le pone las esposas. El incidente sucedió el día 1 de julio.

En el vídeo puede escucharse cómo el policía que golpeó a la mujer alega que esta le había dado un cabezazo. Los oficiales implicados en el altercado fueron suspendidos de sus tareas y se ha iniciado una investigación.

Después de que las imágenes se hicieran virales, el jefe de la Policía de Miami, Alfredo Ramírez, anunció que «inició una investigación y ordenó que los oficiales involucrados fueran relevados de sus deberes». La identidad de los agentes no ha sido revelada.

Un agente de Policía golpeó a una mujer en la cara y la empujó al suelo en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) el 1 de julio, como muestran las imágenes de la cámara corporal de otro agente