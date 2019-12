En Perú: Interceptan Narcosubmarino con aproximadamente 2.000 kilos de droga

La Marina de Perú interceptó un semisumergible que transportaba unas dos toneladas de droga y capturó a cuatro personas en una operación en aguas del Océano Pacífico al norte del país, informó este domingo 8 de diciembre el ministerio de Defensa.

En el operativo de localización e intercepción de la nave, «se realizó también la captura cuatro tripulantes y el decomiso de aproximadamente dos mil kilogramos de sustancias ilícitas (droga)», según un comunicado del ministerio, que no precisó el tipo de droga encontrada.

El narcosubmarino fue interceptado por una patrullera de la Marina el sábado a 178 millas náuticas de las costas de la ciudad de Talará, en la región Piura (a unos mil kilómetros de Lima).

«Estamos remolcando el sumergible, deben llegar por la noche (del domingo) a la ciudad de Paita, en Piura, para ponerlo a disposición de las autoridades», dijo a la AFP un oficial de la Marina.

Una vez en el puerto se harán las pruebas respectivas al cargamento para ver si se trata de cocaína o alguna otra sustancia.

Los detenidos y el cargamento decomisado serán entregados a la Dirección Antidrogas y fiscalía para continuar con las investigaciones.

A fines de noviembre, en España fue interceptado un narcosubmarino con unas tres toneladas de cocaína a bordo, valoradas en 100 millones de euros (110 millones de dólares).

En Perú operan carteles mexicanos como el de Sinaloa, pues en el país producen más de 400 toneladas de cocaína al año, según la agencia antidrogas peruana.

Perú es, junto con Colombia y Bolivia, uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca y cocaína, según la ONU.

