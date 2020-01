Lima, Perú: 15 los muertos por explosión de camión cisterna con gas

La cifra de muertos por la explosión de un camión cisterna cargado de gas licuado en Lima se incrementó a 15 este lunes 27-E tras el fallecimiento de un niño hospitalizado con graves quemaduras, informó el Ministerio de Salud peruano (Minsa).

«Esta catástrofe hasta el día de hoy ha cobrado ya 15 víctimas», dijo a la prensa la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, al ofrecer un informe sobre el accidente ocurrido el jueves.

Hinostroza indicó que la nueva víctima es un niño de siete años, que estaba entre el medio centenar de personas que sufrieron quemaduras por el incendio desatado luego de la deflagración.

De los 15 fallecidos, cinco son niños. Entre los 48 heridos, hay seis menores.

«Los heridos tienen quemaduras extensas. Están graves y luchan por sus vidas en estos momentos», detalló la ministra durante una visita a los damnificados de la tragedia ocurrida en el populoso distrito limeño de Villa El Salvador.

Para ayudar a la recuperación de los quemados, el Ministerio de Salud de Brasil envió el fin de semana 18.000 centímetros cuadrados de piel humana para hacer injertos.

El accidente del jueves se originó por una fuga de gas licuado del depósito del camión, cargado con unos 10.000 litros de combustible, tras cruzar un montículo reductor de velocidad en el pavimento.

El fuego destruyó varios autos y unas quince casas. Los bomberos tardaron tres horas en apagar las llamas.

En tanto, la justicia dejó en libertad a Luis Guzmán, conductor del camión cisterna, luego que un tribunal declaró infundado un pedido de prisión preventiva en su contra.

Guzmán es padre del dueño y gerente general de la empresa Transgas, Luis Guzmán Escriba, propietaria del vehículo causante del siniestro, informó la prensa.

La fiscalía acusa al conductor del presunto delito de homicidio culposo.

El accidente ocurrió poco antes de las 07H00 (12H00 GMT) del jueves, cuando miles de los 500.000 habitantes de Villa El Salvador salían de sus viviendas rumbo al trabajo.

En : Noticias Internacionales