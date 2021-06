EN PERÚ, Un policía asesinó a sangre fría a una venezolana embarazada

En horas de la noche de este domingo, durante una redada realizada al iniciar el toque de queda en una comunidad peruana, un agente policial de la Policía accionó su arma y asesinó a una mujer de nacionalidad venezolana que estaba de cinco meses de embarazo.

El comunicador social Sergio Novelli, a través de su cuenta de Twitter informó que el hecho se suscitó en Puerto Maldonado, una ciudad al sureste de Perú. La víctima fue identificada como Yohana Virginia Colmenarez Hernández, de 26 años.

Novelli compartió en la red del pájaro azul un video donde se aprecian los minutos de conmoción durante el allanamiento practicado por las fuerzas de seguridad en la mencionada comunidad con la finalidad de radicalizar las medidas de prevención del Covid-19.

En las imágenes, los uniformados detuvieron a varios ciudadanos por violar el toque de queda, luego de que la joven embarazada fuera impactada por la bala de un policía en medio de la confusión.

Pese a que las autoridades manejan la tesis de un presunto error, uno de los testigos afirma en el video que le advirtió al funcionario que bajara su arma antes de que se produjera la tragedia.

La noche de este domingo, una redada policial en Puerto Maldonado, Perú, ante la violación del toque de queda, concluyó con una mujer venezolana fallecida, al parecer, por una herida de bala perpetrada por error por uno de los funcionarios policiales que participaba en la acción pic.twitter.com/m5Uz6OP4G8

— Sergio Novelli (@SergioNovelli) June 21, 2021



La víctima fue identificada como Yohana Colmenarez, de 26 años de edad y con cinco meses de gestación. #noticias pic.twitter.com/6AtBAoC1mZ

— Sergio Novelli (@SergioNovelli) June 21, 2021

EN PERÚ, Un policía asesinó a sangre fría a una venezolana embarazada was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Internacionales