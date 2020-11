CODHEZ: En un año, precios de alimentos en Maracaibo aumentaron más de 1634%

A la vuelta de un año, precios de alimentos en Maracaibo aumentan +1634%

Maracaibo.– La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) publicó el Boletín de octubre 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia, que documenta la accesibilidad y disponibilidad de alimentos en Maracaibo, exponiendo los datos del monitoreo quincenal de alimentos durante el período enero-septiembre de 2020.

Desde inicios de 2020, se han agravado las condiciones para el acceso y la disponibilidad de alimentos en la ciudad de Maracaibo. Para Codhez, uno de los factores que destacan es el alto costo de la canasta alimentaria, como consecuencia de la hiperinflación continúa experimentada en el país desde noviembre de 2017, y el bajo poder adquisitivo de las personas.

Aumento de precios

Entre enero y septiembre, en el estudio se registra que 21 productos de la cesta básica presentaron aumentos que oscilan entre 167% y 951%. Aquellos que más aumentaron fueron las verduras, la carne de res, el pollo y los granos.

Entre las verduras, se evidencia un alza considerable en el precio del tomate (+951%), la cebolla (+864%) y la yuca (+411%). Le siguen los precios de la carne de res, pues el corte de primera aumentó en +608%, el corte de segunda en +540% y la costilla en +511%.

El aumento promedio de los precios en general en el lapso comprendido desde septiembre 2019 hasta septiembre 2020 se estima en +1634%. Las tasas de aumento varían desde +1006% hasta +2657%, teniendo el cartón de 12 huevos el menor incremento, y el corte de primera de carne de res el mayor.

En este lapso, los incrementos se verifican en rubros proteicos como la carne de res y el pollo: el corte de primera de carne de res en +2657%, el corte de segunda aumentó +2624%, la costilla +2234%, y el pollo entero +1602%.

Según el monitoreo de la segunda quincena de septiembre 2020 realizado por Codhez, la cantidad mínima requerida para adquirir los 21 alimentos de esta lista ascendía a Bs. 18.199.168,43. En otras palabras, para entonces era necesario contar con 4.549,79% del salario mínimo vigente en Venezuela para comprarlos. En USD, la suma ascendía a USD 42,24, calculada a una tasa promedio de Bs/USD 430.890,48.

Alimentos escasos

El índice general de escasez de los alimentos monitoreados por Codhez durante enero-septiembre en Maracaibo se ubicó en 45%. Los tres productos que presentaron mayor escasez fueron el cartón de 12 unidades de huevos (95%), la pechuga de pollo con hueso (83%) y las alitas de pollo (82%). Por su parte, la harina de maíz precocida (4%), el arroz blanco (4%) y la pasta (6%) fueron los alimentos con menor escasez en el período estudiado.

Salario insuficiente

Desde principios de noviembre, ha circulado información acerca de un aumento no anunciado del salario mínimo y bono de alimentación de Bs. 1. 200.000 cada uno, no obstante, esta información sigue sin ser oficial y para Codhez seguiría representando, en todo caso, “una cantidad insuficiente y totalmente desfasada de las necesidades de las familias en Maracaibo, y Venezuela”.

De acuerdo al último anuncio publicado en Gaceta Oficial N° 6.532, el salario mínimo en Venezuela está fijado en Bs. 400.000,00, cantidad que en la actualidad equivale a 0,66 USD. Menos de un dólar.

Ante esto, Codhez resalta que en la realidad los precios de los alimentos como del resto de bienes y servicios se encuentran calculados en atención a la tasa de cambio Bs/USD, e incluso, muchas veces fijados en USD. Este panorama empeoró a partir de marzo en Maracaibo, con el establecimiento de la cuarentena social y colectiva por la pandemia y las medidas que afectaron las posibilidades de movilización y la realización de actividades económicas que permitieran obtener algún ingreso adicional para la compra de alimentos.

En el boletín, la organización de derechos humanos resalta que en Maracaibo son aceptados con normalidad los pesos colombianos y dólares americanos en los mercados, tanto en efectivo como por medio de transacciones electrónicas. De hecho, el Banco Central de Venezuela autorizó este tipo de transacciones aunque a la tasa de cambio oficial fijada por esa entidad. No obstante, de los resultados del monitoreo se desprende que la mayoría de los mercados se rigen por la tasa de cambio del mercado paralelo publicada en diversas cuentas en redes sociales.

Ante estos resultados, Codhez destaca que uno de los aspectos más preocupantes es la abierta disparidad entre los precios del mercado y el bajo poder adquisitivo de las familias marabinas, que agudiza la inseguridad alimentaria presente en los hogares. Pese a la fijación formal de una lista de precios acordados por el gobierno nacional, la diferencia entre el salario mínimo mensual y los precios reales que se encuentran en el mercado es abismal.

La organización de derechos humanos reitera que el Estado venezolano incumple, tanto con su obligación de establecer un salario suficiente que permita a las personas vivir con dignidad para cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91 de la Constitución), como el mandato de diseñar e implementar medidas que garanticen a todas las personas el acceso a alimentos nutricionales de manera suficiente y estable (artículo 305 constitucional).

