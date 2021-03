Enrique Barrios le canta al amor en “Sería más fácil”

Con la firme convicción de que el 2021 será un año cargado de éxito, el cantautor venezolano Enrique Barrios presenta “Sería más fácil”, un tema que cuenta con el apoyo de Piros Digital, una de las principales plataformas digitales en Europa, y la colaboración del maestro Joel Uriola, encargado de los arreglos musicales.

“Sería más fácil” está enmarcado en uno de los géneros musicales más importantes y preferidos en el mundo: la salsa. Además, trae consigo una agradable melodía y letra.

Es una canción romántica donde le canta al amor. “Para mí es un trabajo maravilloso, es un encanto poder llevar la esencia de mi corazón, de mi alma, de mis sentimientos para el disfrute de todo el mundo”, comentó el artista sobre su composición.

Grandes músicos del mundo como Luisito Quintero (timbales), Robert Quintero (congas, campana y bongó), Domingo Pagliuca (trombón), Raúl Agraz (trompeta), Marcial Istúriz (coros, maracas y güiro), Carlos Chávez (bajo) y el maestro Joel Uriola (piano) dijeron presente en este sencillo que se ha convertido en un éxito musical.

La canción de Barrios llegó acompañada con un hermoso videoclip, rodado en la paradisíaca Isla de Tenerife (España), que ya ha logrado hacerse viral en la plataforma de YouTube, y fue dirigido por Reinaldo Díaz, editado por el actor venezolano Pablo Martín, quien también está presente en la trama como protagonista junto a la también actriz Mayra Alejandra Goncalves.

CIEDAC Producciones, M.R Producciones y el ingeniero de sonido Carlos Maita también le pusieron su toque artístico al tema.

El 2021 promete ser un productivo año para el cantautor, quien asegura que traerá grandes sorpresas, entre ellas la creación de un proyecto musical titulado “Mi otro yo” junto al Maestro Trino Jiménez, el músico Álvaro Paz en los arreglos musicales y en la producción general el Artists Counselor, José Luis Roche.

Es importante destacar que, en esta nueva placa discográfica, Barrios mostrará su sensibilidad y su versatilidad a la hora de componer e interpretar todos los temas, que estarán enmarcados en diferentes géneros musicales.

Para saber más sobre el impecable trabajo de este orgullo venezolano, puedes visitarlo en redes sociales como:

Instagram: @enriquebarriosg

Enrique Barrios le canta al amor en “Sería más fácil” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa