Enzo Bernaccino un venezolano que no se rinde

Tenor venezolano radicado en Miami desde el año 2016, comenzó a cantar desde los 6 años de edad, educó su instrumento vocal con diferentes profesores en Caracas, más recientemente con el experto Manny Pérez maestro de voz consumado en Miami y New York, a pesar de llevar la música en la sangre desde muy pequeño, su inclinación hacia la opera se la endosa a su nonna quien fue cantante de ópera a lo largo de su vida.

Enzo es un gran melómano, con una excelente preparación vocal y musical, su pasión es cantar y es por eso que cada fin de semana prepara su repertorio y hace un concierto live desde su cuenta de instagram @enzobernaccino deleitando a todos con sus interpretaciones cada sábado, de este modo y por la época de cuarentena Enzo sigue trabajando para sus seguidores en estos momentos de pandemia.

Enzo ha trabajado incansablemente desde que llego a Estados Unidos en diferentes cosas, como muchos latinos, hoy en día cuenta con su propia empresa, pero jamás ha abandonado su carrera como cantante, a pesar de las adversidades que la vida le ha presentado por ser un inmigrante.

La producción más reciente del tenor Enzo Bernaccino fue el reconocido tema internacional italiano ‘O sole mio versión mariachis, bajo la producción de Luis Romero: músico, arreglista y productor musical de artistas tales como: Franco De Vita, Olga Tañón, Alejandro Fernández, Diego El Cigala, Fonseca, entre otros; y el video estuvo a cargo de Ybrahyn Navarro, Daniel Canonico y Pedro Pérez en la ciudad de Miami.

Otro venezolano que cruza las fronteras para enaltecer el nombre de Venezuela en Estados Unidos.

