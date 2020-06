Eric Chacón y Tony Succar fusionan la música folclórica de Venezuela y Perú en el álbum “Mestizo”

Pensa Cresta Metalica

Luego de años trabajando juntos, Eric Chacón, flautista venezolano y Tony Succar, percusionista nacido en Perú, le dan vida al álbum Mestizo, una maravillosa fusión cultural que mezcla las raíces musicales de sus pueblos natales, descubriendo a flor de piel los ritmos de la herencia africana que los unen como latinos. El álbum ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Tony Succar, dos veces ganador de los Latin Grammy y reconocido por su tributo latino a Michael Jackson en su álbum Unity, se une en este proyecto a Eric Chacón, formado académicamente como flautista del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con estrecha relación hacia la música tradicional venezolana, al jazz y a la salsa, tal como lo evidencia su discografía que suma cinco producciones solistas, más sus participaciones en álbumes de otros artistas galardonados con el gramófono dorado.

¨La música latina es y será un motivo de unión, una clave en nuestra identidad, un sentir que llevamos dentro de nuestro ser y Mestizo es un proyecto con infinitas congruencias, nuestros orígenes tienen tal similitud que en este álbum mezclamos ritmos afro-venezolanos y afro-peruanos con extrema fluidez, interpretando estilos como los valses, la onda nueva y el joropo”, explicó el también saxofonista Eric Chacón.

Mestizo cuenta con la participación especial de músicos de Perú, Venezuela, Colombia y Cuba: Gerardo Chacón, Linda Briceño, Chabuco, Luis Fernando Borjas, Jorge Glem, Juan Ernesto Laya “Layita”, Chipi Chacon, Rodner Padilla, Francisco Morales, Henry Linarez, Yonathan Gavidia, Gabriel Chakarji, Livan Meza, Ismael Vergara, Eddy de Armas, Joel Martínez, Elvis Martínez y Gustavo Carucí. La mezcla fue realizada por Vladimir Quintero y el máster corrió a cargo de Michael Fuller, bajo el sello Unity Entertainment.

Con música inédita para este proyecto compuesta por Gerardo Chacón, padre de Eric Chacón, conocido bajista-contrabajista, arreglista y director musical venezolano, junto a versiones de temas emblemáticos para Perú y Venezuela originales de artistas como Chabuca Granda, Hugo Blanco y Ulises Acosta, esta producción borra fronteras entre los países hermanos y expone la similitud de los ritmos de cada región, impregnados de la misma esencia afro-descendiente.

“Los elementos de Perú y Venezuela fusionados, y especialmente curados dan como resultado los temas de este disco, que incluyen piezas originales como Tonada de Succar (dedicada a Tony Succar), Layazz (dedicada a Juan Ernesto Laya) o Caribe Vals, junto con arreglos de temas emblemáticos como La Flor de la Canela (Chabuca Granda), interpretada por el maestro Chabuco, Moliendo Café (Manzo/Blanco) en la voz de Luis Fernando Borjas de Guaco y Cardo o Ceniza (Chabuca Granda) cantada por Linda Briceño”, explicaron Chacón y Succar.

Con la presencia protagónica del cajón peruano y de las maracas como elemento representativo de la música venezolana, en Mestizo la composición abre otras posibilidades como son la improvisación a cargo de la flauta, el saxofón soprano, el piano y los solos de percusión, sin contar el aporte técnico y artístico de cada invitado, todos virtuosos de renombre internacional.

Eric Chacón y Tony Succar fusionan la música folclórica de Venezuela y Perú en el álbum “Mestizo” was last modified: by

En : Gente