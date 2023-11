Ever Zapata y Son de Ébano Orquesta lanzan nuevo sencillo “Punto Baré”

Ever Zapata y Son de Ébano Orquesta, una de las agrupaciones salseras más destacadas de Colombia, presentan su nuevo sencillo “Punto Baré”, un homenaje al legendario sonero puertorriqueño Pete “El Conde” Rodríguez, quien falleció hace 23 años.

“Punto Baré” es una composición original de Catalino “Tite” Curet Alonso, compositor de los más grande éxitos de la salsa, fusiona el son montuno con el punto cubano, un ritmo folclórico de la isla caribeña.

El sencillo es el primer adelanto de la nueva producción musical de Zapata y Son de Ébano Orquesta, que se titulará “Tributo a Pete “El Conde” Rodríguez” y que contará con diez temas. El álbum será una joya para los amantes de la música latina.

Pete “El Conde” Rodríguez, uno de los ídolos y referentes de Zapata, quien lo considera “el más cubano de los soneros boricuas”. Rodríguez fue el primer cantante de la Fania Records, la casa discográfica que revolucionó la salsa en el mundo, y formó parte de la Fania All Stars, la orquesta estelar que reunió a los mejores exponentes del género. Además, fue el compañero inseparable de Johnny Pacheco, el creador de la salsa, con quien grabó más de 20 álbumes como “La Perfecta Combinación” y “Los Compadres”.

Zapata y Son de Ébano Orquesta, que nacieron en los municipios de Puerto Tejada y Guachené, al sur de Colombia, han mantenido vivo el legado de Rodríguez y Pacheco, interpretando su repertorio con respeto y admiración. Asimismo, han desarrollado su propio estilo, basado en la salsa de golpe y la salsa brava, con influencias de sus raíces africanas y latinas.

“Punto Baré” ya está disponible en las principales plataformas digitales y en el canal de YouTube de la orquesta:

