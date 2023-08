Falette lanza su nueva bachata «Mi Negra»

Santo Domingo, R.D. (5 de agosto del 2023). – El cantante dominicano Pedro Pablo Falette, mejor conocido como «Falette», lanza su nuevo sencillo musical que lleva por nombre «Mi Negra». Una bachata romántica y tradicional para enamorar a su audiencia.

Falette es un artista versátil y muy alegre, amante de los géneros tropicales y de la cultura de su tierra natal, República Dominicana. Con esta canción busca resaltar la belleza de la mujer latina, expresando su admiración a través de sus letras y melodías.

«Mi Negra» es una composición y arreglo musical de Pedro P. Falette y Daniel A. Disla. Además, fue grabado en Adolyng Studio, EE.UU.

Cabe destacar, Falette es nativo de la República Dominicana y desde temprana edad emigró a los Estados Unidos en busca de oportunidades en la música. Actualmente reside en Washington y ha formado parte de diversas agrupaciones como cantante y corista. Su primer sencillo titulado «Se Podría Decir» ha logrado gran aceptación en el mercado latino, logrando posicionarlo como artista emergente.

En efecto, «Mi Negra» se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y tiendas de musica:

Contacto

Gerente

Xiomara Mercado

DoPaNo Productions, LLC

(202) 569-4909

dopanoproductions @ gmail.com