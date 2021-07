Falleció Raffaella Carrá a los 78 años, famosa cantante italiana

Fanáticos de todo el mundo llora la pérdida física de la icónica cantante italiana Rafaela Carrá, así lo informó a través de un comunicado de prensa de la agencia ANSA.

«Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre», expresó Sergio Japino, quien fue su compañero durante varios años.

Asimismo detalló que la intérprete falleció a raíz de una enfermedad que padecía desde hace algún tiempo.

La artista de 78 años fue la autora de inolvidables éxitos a nivel mundial como Caliente, caliente o Hay que venir al sur, a su vez con su trayectoria revolucionó la televisión y exportó sus nuevas fórmulas de espectáculo, principalmente a España y Latinoamérica.

En: Gente