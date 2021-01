ROMA: Miles de aves mueren debido a los fuegos artificiales

Debido a los fuegos artificiales lanzados por individuos que siguen creyendo que el ser humano es el amo y señor del planeta y puede hacer lo que le venga en gana con la naturaleza, han muerto miles de aves al menos en el reporte enviado desde la ciudad de ROMA, Italia.

“Puede ser que murieran de miedo. Pueden volar juntos y golpear entre sí, o golpear ventanas o líneas eléctricas. No olvidemos que también pueden morir de infartos ”, dijo Loredana Diglio, vocera de una organización protectora de las aves.

Cientos de pájaros murieron después de que muchas personas lanzaron fuegos artificiales en la capital italiana en la víspera de Año Nuevo, dijeron este viernes 1-E grupos de defensa de los derechos de los animales, calificándola de “masacre”.

La causa de las muertes no estaba clara, pero la Organización Internacional para la Protección de los Animales dijo que parecía estar relacionado con una exhibición particularmente ruidosa de petardos y fuegos artificiales en el frondoso vecindario que muchas aves usan para anidar.

“Puede ser que murieran de miedo. Pueden volar juntos y golpear entre sí, o golpear ventanas o líneas eléctricas. No olvidemos que también pueden morir de infartos ”, dijo Loredana Diglio, vocera de la organización.

Las exhibiciones de fuegos artificiales cada año causan angustia y lesiones a los animales domésticos y salvajes, agregó Diglio. Y la inusual concentración de aves muertas se produjo a pesar de la prohibición de la ciudad de Roma de los fuegos artificiales personales, que fue ampliamente ignorada, y el toque de queda de las 10:00 de la noche como parte de las restricciones por el coronavirus.

