IVAN COSTA lanza nuevo tema, “Tô Nem Aí”

Cantante italiano estrena la primera bachata del 2021, Ivan Costa “Tô Nem Aí” el nuevo sencillo.

Tô Nem Aí (Versión en español) es el nuevo sencillo de Ivan Costa, el artista ha decidido volver a proponer en versión bachata con un nuevo texto en español una canción brasileña que a principios de los 2000 tuvo un gran éxito «Tô Nem Ai»; Supervisó personalmente la producción junto al productor Dominicano Angelo Vargas y al productor Italiano Alessandro Gilardi , con la participación de los mejores músicos del género, también colaboradores del Grupo Aventura y Prince Royce.

Dándole así a la canción que habla de un amor que termina todo el romanticismo que lleva el texto, más al mismo tiempo un arreglo enérgico que lleva a bailar , típico del ritmo latinoamericano.

El artista explica sobre la canción: «Estoy contento con este nuevo lanzamiento que me permite mantener mi estilo romántico y seguir cantando historias de amor, columna vertebral del género del amargue, pero al mismo tiempo logré encontrar la clave adecuada para acercarme al mercado europeo sin cambiar de género e intentar potenciarlo en Italia y Europa .

Entre las muchas producciones para el lanzamiento elegí «To Nem Ai» porque en el último año he tenido un crecimiento de audiencia brasileña ya que la bachata es uno de los géneros dominantes también en Brasil en los últimos años, así que con el lanzamiento de la versión portuguesa intentaré entrar aún más en el mercado brasileño rindiéndole un homenaje con una de sus canciones favoritas con una voz y un arreglo completamente nuevos.

La elección de salir el 1 de enero e inmediatamente presentar la canción también en Italia fue debido a mi interés de aportar un granito de arena para la bachata y empatar llamando la atención de todos, porque el primer sencillo latino del 2021 lanzado en Italia es una bachata y es presentado por un cantante Italiano ! Algo diferente y que queda en la historia de este género !

También mi pensamiento es que la música no puede y no debe detenerse y al tener disponibles varias producciones listas para usar, encontré correcto como artista dar algo a mi público a pesar que el mundo de la música sigue parado. Mi victoria será dar 3 minutos de alegría en este momento tan dificultoso en todo el mundo.

Haré que alguien sueñe con el caribe, alguien el verano y a los amantes del género los haré ‘empezar a cantar y bailar en casa, esperando que todo vuelva a la normalidad, lo importante para mí en este momento es regalar una emoción, una sonrisa y hacer que todo el mundo vuelvas a soñar como solo la música puede hacer ».

¡Un video todo #MadeInItaly! Invitados excepcionales y un fondo perfecto!

Para su realización, de hecho, se eligió Caorle como ubicación, un pueblo costero histórico, y colaboró ​​un personal íntegramente italiano: la protagonista femenina es Michelle Kovalenko Orfei (nieta de la gran Moira Orfei), las coreografías como la dirección fueron comisariadas por reconocidos maestros italianos internacionalmente..

Para completar el #MadeInItaly una historia que cuenta el final de un amor entre dos jóvenes italianos que se encuentran para el último adiós, transportándose en algunos momentos a los mejores recuerdos de la pareja. El objetivo del video es mostrar al mundo latino toda la belleza del país, destacando las orígenes del artista y seguir uniendo el mundo y las dos culturas.

Biografía

Ivan Costa, nacido en Caserta, criado en Venecia y ahora sudamericano por adopción, es el primer italiano en el mundo que logró alcanzar el éxito y la popularidad en Estados Unidos y Sudamérica cantando bachata, género en el que fue apodado «El Pionero Italiano».

Al llegar a República Dominicana en 2013 pudo crear algo nuevo, algo diferente, combinando dos culturas y proponiendo una melodía y un tono de voz diferente a los ritmos sudamericanos. Con sus singles ha logrado un gran éxito en el mercado discográfico de Sudamérica y Estados Unidos, confirmando año tras año su participación en los mejores festivales y carnavales del país, obteniendo la estima de los mejores productores y artistas locales.

Con su sencillo «Te amo y te amaré», que se ha convertido en un clásico del género, superó millones de obras, conquistó la radio y el Top mundial del género en Spotify.

También domina las mejores playlists americanas de Spotify del género como Tropical Rising (mejores lanzamientos tropicales) donde dos veces ha quedado en primer lugar con la foto de portada de la playlist dedicada, representando en primera persona el género a nivel mundial, Bachata Moderna (mejores lanzamientos Bachata), Bachata Lovers (Top Bachata mundial). En 2018 lanzó su último EP «Ven Mami» entrando poco después del lanzamiento en la lista de Itunes de Estados Unidos y México, uniéndose a los Big Latino Americans.

Facebook: https://www.facebook.com/IvanCostaOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/ivancostaofficial/

