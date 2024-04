Falquez explora la complejidad de las relaciones sentimentales con ‘La separación’

Falquez continúa destapando las cartas de su disco debut ‘Known Behaviors’. Luego de publicar los sencillos ‘Solemn Eyes’, ‘Severed Sun’, ‘The Platypus’ y ‘Sometimes’, el artista colombo estadounidense presenta ‘La separación’, su primer sencillo en español.

‘La separación’ es una canción que se basa en una experiencia que Falquez tuvo con su esposa, donde alcanzaron a separarse después de pasar por momentos conflictivos en su relación. Aborda principalmente la ruptura de una pareja, enfocándose en las emociones que la acompañan: dolor, tristeza, nostalgia y soledad.

La canción explora la complejidad de las relaciones y la dificultad de dejar ir a alguien que se ama. También transmite un mensaje de esperanza y resiliencia, destacando la importancia de seguir adelante y encontrar la fuerza para superar la ruptura.

«Hay veces en que necesitamos recordar esos momentos dolorosos para no pasar por ellos de nuevo y es una oportunidad para sentarse a escuchar y ver ‘La separación'», comenta Falquez.

Siguiendo la línea del rock alternativo e inspirado en las baladas pesadas del rock latino, ‘La separación’ es una canción acústica de rock en español.

«‘La separación’ se caracteriza por un sonido melancólico y reflexivo, propio del rock alternativo, el folk rock o el rock acústico. Predomina la guitarra acústica, el cello, el violín y las capas de voces con armonías, creando una atmósfera íntima y conmovedora», cuenta el músico.

La producción musical de ‘La separación’ estuvo a cargo de Ferny Coipel y la mezcla la hizo Zach Ziskin, ingeniero de sonido ganador de GRAMMY. Las guitarras y la voz de Daniel Falquez se mezclan con el violín de Belinda Nilong Stoner y el cello de José Pradas, dando vida a una canción con una textura sonora única.

«Espero que la canción pueda conectar con las personas que han pasado por una ruptura amorosa, brindándoles un espacio para sentir empatía y comprensión. También busca generar conversación sobre las emociones que se experimentan en este tipo de situaciones y ofrecer un mensaje de esperanza a quienes atraviesan un momento difícil», enfatiza el artista.

El video de ‘La separación’ fue producido por Data Studio y dirigido por Alguns Gaspar. Grabado en una sola toma bajo la dirección fotográfica de Andrés Henry, centra la narrativa visual en el instante de la ruptura entre una pareja, tras vivir diversas experiencias dolorosas. El resultado es una experiencia visual que complementa la profundidad emocional de la canción.

Según Falquez, «muchas personas experimentan rupturas amorosas durante o cerca de la celebración San Valentín. La canción puede ofrecer consuelo y apoyo a aquellos que están pasando por una situación similar. A pesar de que la canción habla sobre la ruptura, también transmite un mensaje de esperanza y resiliencia».

‘La separación’ es la primera apuesta en español de Falquez y, a su vez, la primera balada del álbum el cual presenta variedad entre los sencillos anteriores.

La canción ofrece un espacio para sentir empatía y comprensión. Genera conversación sobre las emociones que se experimentan en este tipo de situaciones y brinda un mensaje de esperanza a quienes atraviesan un momento difícil.

Siguiendo la línea de los sencillos anteriores que le hacen honor al arte del disco debut de Falquez: ‘Known Behaviors’, el arte de ‘La separación’ transmite una poderosa imagen de la confusión, la desorientación y la tristeza que acompañan una ruptura amorosa. La brújula descentrada y el color negro crean una atmósfera melancólica y reflexiva, mientras que la distorsión de los elementos visuales refleja la distorsión emocional que experimenta la persona que sufre la separación. La imagen del sencillo complementa perfectamente la letra de la canción, que habla sobre la dificultad de navegar por la vida después de una ruptura.

‘Known Behaviors’, álbum debut de Falquez, está programado para ser lanzado en abril de 2024. Los seguidores pueden esperar una obra completa que refleje la diversidad sonora y temática explorada por Falquez en este proyecto musical.

Falquez explora la complejidad de las relaciones sentimentales con ‘La separación’ was last modified: by