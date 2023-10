Falquez lanza ‘Sometimes’, una canción para conectar con las emociones

Falquez anuncia el lanzamiento del sencillo ‘Sometimes’, un adelanto de su álbum debut ‘Known Behaviors’. Esta canción invita a los oyentes a sumergirse en un viaje emocional, ideal para momentos introspectivos y reflexivos.

‘Sometimes’ representa un paso adelante en la evolución artística de Falquez, quien ha estado explorando nuevos sonidos y expresiones musicales desde sus lanzamientos anteriores. El proceso de grabación del álbum debut comenzó en octubre de 2022.

La canción aborda la lucha interna de las emociones, explorando sentimientos de pasión, añoranza, soledad y la intensidad del amor hacia alguien especial. ‘Sometimes’ fusiona elementos de rock alternativo y metal moderno, creando una experiencia auditiva única.

El video fue producido por Data Studio en Guadalajara, México, bajo la dirección de Alguns Gaspar y la dirección de fotografía de Andrés Henry. Esta producción captura la interpretación emotiva de Daniel Falquez, así como la intensidad visual que contrasta con la calma emocional del resto del video. La historia se centra en la búsqueda de la conexión perdida y la superación de la soledad, reflejando emociones crudas de una manera auténtica.

El arte de ‘Sometimes’ es una representación visual conmovedora que captura la esencia de la canción de una manera única. Diseñado meticulosamente por Felipe Barriga y Vivienne Pretelt de la agencia de diseño Team Belly en Cartagena, Colombia, el arte presenta un cuerpo humano en tonos aguamarina sobre un fondo negro, con un vacío conspicuo en el torso y la cabeza. Este vacío simboliza la sensación de hueco interior que a menudo experimentamos cuando enfrentamos sentimientos de melancolía y sosiego.

‘Sometimes’ cuenta con la colaboración de talentosos músicos y profesionales de la industria, incluyendo la co-producción de Ferny Coipel, la mezcla del ingeniero de sonido nominado al GRAMMY Zack Ziskin. Las guitarras, bajo, voz y sintetizador estuvieron a cargo de Daniel Falquez mientras que la batería estuvo al mando de Gio Montañez.

Durante los próximos meses, Falquez continuará lanzando nuevas canciones que darán forma a su disco ‘Known Behaviors’ el cual estará disponible por medio del sello independiente Perception Entertainment. El músico se encuentra actualmente preparando un emocionante evento de lanzamiento en Miami, donde compartirá su música con amigos, colaboradores y la comunidad musical.