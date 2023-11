Falquez presenta ‘The Platypus’, una canción de liberación y paz interior

La canción aborda temas de soledad, aislamiento emocional y la lucha interna de ocultar los propios sentimientos. La letra refleja el conflicto de una persona que se aparta de los demás, ocultando sus miedos y sumergiéndose en la desesperación.

Después de lanzar el sencillo ‘Sometimes’, canción que transmite emociones crudas con un toque nostálgico de la década de los 90, y de haber recibido un notable impacto en medios musicales de América Latina, con una recepción cálida en México, Colombia y Argentina; el artista colombo estadounidense Falquez está listo para una nueva aventura que lo conducirá cada vez más cerca de su disco debut ‘Known Behaviors’.

‘The Platypus’ es el nuevo sencillo de Falquez, una canción inspirada en la experiencia de una persona introvertida que oculta sus emociones, optando por aislarse de la sociedad y disimulando sus miedos, distanciándose aún más de su entorno. La letra refleja el dolor y la desesperación interior que se manifiestan a través de imágenes poderosas y metáforas evocadoras. La música refleja este trasfondo emocional con un sonido intenso y místico, capturando la esencia de la lucha interna y la búsqueda de redención.

La canción combina elementos del metal melódico europeo con sonidos orquestales como violín, cello, clarinete, tímpanos y campanas. Inspirada en la intensidad del metal y un toque místico, la canción crea una experiencia auditiva envolvente y distintiva.

«El mensaje de Falquez con ‘The Platypus’ es para aquellas personas que buscan liberarse del peso emocional y superar la sensación de aislamiento, animando a seguir adelante sin depender de otros para encontrar la redención y la paz interior», comenta el artista.

El video de ‘The Platypus’ representa la energía de un ser solitario, lleno de fuerza, desesperación y nostalgia, donde podemos admirar la evolución de un deterioro emocional causado por la propia personalidad, dentro de un ambiente oscuro y natural.

El clip fue interpretado por Ekaterini Sucarrats Fafutis en una casona ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. La dirección estuvo a cargo de Alguns Gaspar con la dirección de fotografía de Andres Henry.

«‘The Platypus’ es ideal para momentos de introspección y reflexión, así como para cuando uno busca sumergirse en sonidos potentes y místicos que despierten la imaginación y las emociones más profundas. La canción ofrece una experiencia auditiva intensa y reflexiva, perfecta para escuchar en momentos de autoconexión», puntualiza Falquez.

La portada de ‘The Platypus’ presenta un diseño continuo con la temática del anterior sencillo de Falquez ‘Sometimes’ y con el que será su disco debut ‘Known Behaviors’; destacando la figura del ornitorrinco, un animal que refleja aislamiento y reflexión, acorde con el mensaje introspectivo de la canción. Felipe Barriga y Vivienne Pretelt de Team Belly, una agencia de diseño de Cartagena, Colombia, ilustraron la portada, capturando la sensación de soledad y contemplación explorada en la canción.

En los próximos meses, Falquez tiene programado continuar lanzando música en apoyo a su álbum debut ‘Known Behaviors’. Se espera que el próximo lanzamiento, una canción de rock alternativo, esté disponible a finales de noviembre. Además, el músico prepara una fiesta de pre-lanzamiento del álbum en Miami, donde asistirán amigos, colaboradores y profesionales de la industria musical. En enero, el artista tiene planes de una gira en México.