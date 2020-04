El fabricante de zapatos de lujo italiano Sergio Rossi murió a los 85 años después de ser hospitalizado con coronavirus, dijo este viernes 3-A la alcaldesa de la ciudad donde nació el diseñador.

Italia ha registrado más muertes por coronavirus que cualquier otro país en el mundo, con 13.915 personas fallecidas hasta el jueves. Los ancianos han sido los más afectados.

Sergio Rossi falleció el jueves en la pequeña ciudad de Cesena, en el centro de Italia.

“Fue uno de los fundadores del distrito de zapatos de mujeres de alta calidad en el área de Forli y Cesena a mediados del siglo XX”, dijo Luciana Garbuglia, alcaldesa de San Mauro Pascoli, donde Rossi nació y fundó su marca.

El grupo de moda de lujo francés Kering compró la marca en 1999 y en 2015 pasó a manos del fondo privado italiano Investindustrial, cuando Rossi ya se había retirado.

Sergio Rossi, Famoso fabricante de zapatos de lujo falleció por COVID-19 was last modified: by

En : Gente