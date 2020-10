Felipe Peláez y Mr Black se unen en el sencillo «Te tengo ganas»

El compositor y cantante FELIPE PELÁEZ continúa sorprendiendo a sus seguidores y esta vez con la colaboración inédita más esperada junto al gran exponente de la champeta MR. BLACK, titulada «TE TENGO GANAS», sencillo que ha causado gran furor en redes sociales.

«TE TENGO GANAS» es la mezcla perfecta entre las canciones con contenido que caracterizan a Pipe y el sabor inconfundible de MR. BLACK. El Tema fue producido por HUMBERTO RADA y el mismo FELIPE PELÁEZ e invita a no ocultar las ganas que se tiene por la otra persona y arriesgarse a disfrutar de la noche, un tema perfecto para bailar, cantar y dedicar.

El video oficial es una explosión de baile que muestra a los dos artistas disfrutando junto al acordeonero MANUEL JULIÁN MARTÍNEZ, y un sin número de bailarinas donde derrochan sensualidad y toda la frescura propia del género, también cuenta con juego de luces y una gran escenografía, logrando una pieza visual de la más alta tecnología contagiando al espectador de buena energía.

Se espera que «TE TENGO GANAS» se convierta en el tema preferido para lo que resta del año y en un himno en todas las festividades.

Actualmente el artista vallenato continúa en la preparación de nueva música y participa en algunos conciertos virtuales sumándose así a la nueva normalidad establecida tras la pandemia del Covid-19, de esta manera se mantiene activo y entreteniendo a su público que lo apoya incondicionalmente.

