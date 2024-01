Félix O. Rodríguez lanza su nueva canción “No A La Delincuencia, No A La Violencia”

Atlanta Georgia, 26 de enero de 2024. El productor, arreglista y trombonista Félix O. Rodríguez acaba de lanzar su nueva canción titulada “No A La Delincuencia, No A La Violencia”. Se trata de una salsa clásica con un tema de actualidad, que denuncia la situación de inseguridad y violencia que vive el pueblo.

La letra de la canción es una composición del panameño Juan A. Caballero, quien se inspiró en las vivencias de los ciudadanos que están cansados de la delincuencia y la violencia en su país. “Es una canción que invita a la reflexión y a la acción. Los ciudadanos, que ya no aguantan más, gritan en alta voz ¡Basta ya! y exigen a las autoridades que tomen medidas para garantizar la paz y la tranquilidad”, explica el autor.

El arreglo musical fue hecho por el propio Félix O. Rodríguez, quien ha trabajado con artistas como Joao José, Eric Rosario, Deivis Olivero, entre otros. “Es una salsa con sabor, con ritmo, con alegría, pero también con un mensaje profundo y contundente. Queremos que la gente baile, pero también que piense y que se comprometa con el cambio social”, afirma el productor.

La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales de música, como Spotify, YouTube, Apple Music, etc. También se puede escuchar en las emisoras de radio locales y nacionales. Félix O. Rodríguez invita a todos los amantes de la salsa y de la buena música a escuchar su nueva canción y a compartirla con sus amigos y familiares.

Sobre Felix O. Rodríguez

El trombonista, compositor, arreglista, e ingeniero de audio, Félix O. Rodríguez, nace en Santurce Puerto Rico en 1976. Empieza a estudiar el trombón en el séptimo grado. El año siguiente, a los 13 años, empieza a tocar con la Orquesta Creación. En la cual su papa era un cantante. Ahí empieza su pasión por la música Latina.

En sus años en la escuela secundaria, empieza a tocar trombón con la Orquesta Innovación. También empieza a arreglar música para la orquesta.

En el 1995, entra en la Universidad de Carolina del Sur. Ahí estudia trombón y teoría musical. Al graduarse de la universidad, es comisionado como oficial en el ejército de los Estados Unidos.

En el 2001 empieza la Orquesta Ideal con su amigo Fernandito Rentas. Del 2001 al 2008 sirve como trombonista, arreglista, corista, director, y sonidista en la orquesta. Durante del resto de su carrera militar, encuentra tocar con orquestas, bandas, y grupos locales donde fuera que estaba estacionado.

En sus últimos años de su carrera militar, empieza un programa de producción, mezcla, y masterización con el Colegio de Música de Berklee. Al retirarse de el ejercito y graduarse de Berklee en 2021, empieza su carrera profesional como músico, compositor, arreglista, e ingeniero de audio.

En septiembre de 2021 lanza su primera producción, un EP titulado “Con La Música Por Dentro”. El EP cuenta con tres canciones de salsa moderna.

Actualmente basado en Atlanta, es trombonista con varias orquestas, incluyendo la Atlanta Show Band y Ritmo Con Clave. Continúa produciendo música nueva.

Contacto,Correo electrónico: felix.o.rodriguez@rodzilla.productions