Félix O. Rodríguez presenta su nuevo tema “La Navidad y Yo”

El reconocido productor, arreglista y trombonista Félix O. Rodríguez nos trae una nueva propuesta musical para celebrar la Navidad. Se trata de “La Navidad y Yo”, una canción original del compositor panameño David Choy Jr., que fusiona la plena puertorriqueña con la salsa.

“La Navidad y Yo” es una divertida historia de amor y desamor que se desarrolla en la época navideña. El protagonista se lamenta de que cada vez que llega la Navidad, Cupido se olvida de él y se va de fiesta, dejándolo solo y triste. Sin embargo, no pierde la esperanza de encontrar a su media naranja y disfrutar de las fiestas junto a ella.

El tema cuenta con un arreglo musical alegre y contagioso, realizado por el mismo Félix O. Rodríguez, quien también toca el trombón en la grabación. La voz principal es del cantante Eric “The Goat” Rosario, quien interpreta con gracia y sentimiento esta canción. Además, participan otros destacados músicos como el percusionista Constancio Cubillán, el bajista Abel Deida, el pianista Tony Castillo y en las congas Frankie Quiñones.

“La Navidad y Yo” es una canción que promete hacer bailar y sonreír a todos los que la escuchen. Es una muestra más del talento y la versatilidad de Félix O. Rodríguez, quien ha trabajado con artistas de la talla de Fernandito Rentas, Atlanta Show Band, Ritmo Son Clave, Joao José, entre otros.

El 10 de noviembre estará disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube de Félix O. Rodríguez. No te pierdas esta nueva joya musical que te hará vivir la Navidad con más alegría y optimismo:

Contacto

Correo electrónico

felix.o.rodriguez @ rodzilla. productions

Sobre Felix O. Rodríguez

El trombonista, compositor, arreglista, e ingeniero de audio, Félix O. Rodríguez, nace en Santurce Puerto Rico en 1976. Empieza a estudiar el trombón en el séptimo grado. El año siguiente, a los 13 años, empieza a tocar con la Orquesta Creación. En la cual su papa era un cantante. Ahí empieza su pasión por la música Latina.

En sus años en la escuela secundaria, empieza a tocar trombón con la Orquesta Innovación. También empieza a arreglar música para la orquesta.

En el 1995, entra en la Universidad de Carolina del Sur. Ahí estudia trombón y teoría musical. Al graduarse de la universidad, es comisionado como oficial en el ejército de los Estados Unidos.

En el 2001 empieza la Orquesta Ideal con su amigo Fernandito Rentas. Del 2001 al 2008 sirve como trombonista, arreglista, corista, director, y sonidista en la orquesta. Durante del resto de su carrera militar, encuentra tocar con orquestas, bandas, y grupos locales donde fuera que estaba estacionado.

En sus últimos años de su carrera militar, empieza un programa de producción, mezcla, y masterización con el Colegio de Música de Berklee. Al retirarse de el ejercito y graduarse de Berklee en 2021, empieza su carrera profesional como músico, compositor, arreglista, e ingeniero de audio.

En septiembre de 2021 lanza su primera producción, un EP titulado “Con La Música Por Dentro”. El EP cuenta con tres canciones de salsa moderna.

Actualmente basado en Atlanta, es trombonista con varias orquestas, incluyendo la Atlanta Show Band y Ritmo Con Clave. Continúa produciendo música nueva.