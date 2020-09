FEMMS nos muestra su «Energía»

La cantante venezolana que presenta su proyecto en el mundo del rock.

Maria Fernanda Duque, mejor conocida como FEMMS, decidió emprender su carrera como cantautora en su originaria San Cristóbal, estado Táchira, con la presentación del tema “Energía”, una composición caracterizada por sus sonidos indie rock, psicodélicos y que representa su primer paso en la industria musical venezolana.

El tema “Energía” relata el trasfondo del tiempo y cómo influye en nuestras vidas. La melodía, con pequeños toques con influencia indie, está inspirada en la banda Tame Impala y Zoé. La joven venezolana, de 20 años de edad, asegura que la canción trata sobre las distintas perspectivas que los seres humanos podemos tener cuando estamos en un mal momento y necesitamos salir adelante.

“Había estado en algunas bandas anteriormente, pero en algún momento decidí que quería tener mi propio proyecto y probar algo diferente. Ahí fue cuando me lo tomé más en serio y empecé con la grabación de este tema. Poco a poco he ido aprendiendo sobre qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir con mi música”, señaló la cantante. FEMMS tiene sus inicios en interpretaciones y adaptaciones de otros temas de artistas reconocidos, a pesar de esto, integra en su música una gama de géneros rock y sintetizadores. Sin embargo, luego de una serie de presentaciones con ese repertorio, FEMMS se decide realizar su primer sencillo promocional de su autoría. “Energía” contó con la producción de Daniel Acevedo en La Roca Estudio y se encuentra disponible en más de 150 plataformas digitales de música.

La joven compositora y cantante piensa en el momento en qué se escribió la canción y revive las emociones y recuerda personas o momentos que lo ayuden a la interpretación de la letra del tema. “Creo que es una sensación que no sabía que podía desarrollar. Yo no sabía de qué iba la canción cuando me enviaron la melodía, solo empecé a tararear y todo fluyó muy rápido”, cuenta.

Para FEMMS, quien se define como una persona muy creativa, alegre y sentimental, la música es una manera de desahogar sus pensamientos. Dice que hacer música es parte fundamental de su vida. Lo que más les gusta de la aventura de emprender es haber creado un nuevo proyecto y alcanzar el sueño que dibujó desde pequeña desde su natal San Cristóbal.

Desde el confinamiento FEMMS se encuentra preparando nuevos sencillos y componiendo la música que próximamente estrenará en Venezuela. “Quiero presentarme con mi proyecto por el que he trabajado tanto desde hace algún tiempo”, finalizó.

Puedes seguir sus pasos a través de las redes sociales:

https://www.instagram.com/femmsmusic

https://www.facebook.com/femmsmusic

https:// www.tiktok. com / @femmsmusic

https:/ / twitter.com /f emmsmusic

FEMMS nos muestra su «Energía» was last modified: by

En : Gente