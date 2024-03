Fernandito Rentas estrena “Depende De Ti”, una canción de amor con el sello de Robert Requena

El salsero puertorriqueño Fernandito Rentas, quien ha conquistado al público latinoamericano con su estilo musical y artístico, presenta su nuevo sencillo “Depende De Ti”, una composición romántica con el arreglo musical del maestro Robert Requena.

“Depende De Ti” es una canción que invita a la persona amada a dar el paso y decidir si quiere estar con el protagonista, quien le ofrece su aire, su corazón y su pasión. Con una melodía pegajosa y una letra sincera.

El tema cuenta con la producción y el arreglo musical de Robert Requena, reconocido músico, compositor y productor colombiano. Ha colaborado con Fernandito Rentas en varios de sus éxitos, como “Diga Usted”, “Tacos De Seis” y “Por Estar Con Ella”.

Fernandito Rentas es un salsero nativo de Ponce, Puerto Rico, quien por más de tres décadas se ha destacado apasionadamente en el ambiente artístico en el género de la salsa, representando a su país y ciudad natal durante su tiempo de servicio militar EEUU en regiones como Europa, Corea del Sur, Arizona, Sur-Este y Nor-Este de los Estados Unidos e laborando con numerosas agrupaciones de música latina y mundialmente reconocidos artistas de la música latina.

Con su carrera como solista, Fernandito Rentas ha logrado posicionarse en los primeros lugares de audiencia con temas como “Que Difícil Es”, “Debajo Del Agua”, “Taina”, “De Ti Enamorado”, “Soy Rumbero”, “Vámonos Ya” y “La Protesta Del Lechón”, entre otros, que han sido del agrado de los amantes de la rumba y el sabor.

