Fernandito Rentas lanza su nuevo sencillo navideño “La Protesta del Lechón”

El cantante puertorriqueño Fernandito Rentas, conocido por su exitosa carrera como solista, sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo sencillo navideño “La Protesta del Lechón”, una canción que combina el humor, la tradición y el sabor de la música boricua.

El tema, que lleva por nombre “La Protesta del Lechón”, es una composición del reconocido autor Edgardo Irizarry, quien ha escrito éxitos para artistas de talla internacional. El arreglo musical estuvo a cargo del maestro Robert Requena.

La canción narra la historia de una persona que ama a los animales y que tiene un lechón doméstico. Por lo cual, los amigos cuando le piden sacrificarlo para los festejos navideños, la persona le responde de un modo muy divertido.

“Estoy muy contento de compartir con ustedes este tema que hicimos pensando en el amor por nuestras mascotas y que lleva un mensaje divertido sobre la protección animal”. – Fernandito Rentas.

El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del día 15 de noviembre del presente año. Además, Fernandito Rentas expresó que espera el apoyo de todos sus seguidores para seguir creciendo y llevando su buena música a todos los rincones de Latinoamérica:

Contacto

Fernandito Rentas

fernandito1969@yahoo.com

Tel. +1(305)788-6554