Fernandito Rentas presenta «De Ti Enamorado»

Fernandito Rentas acaba de lanzar al mercado su reciente número musical que lleva por nombre «De Ti Enamorado». Una canción con excelentes arreglos musicales que traen consigo elementos del ritmo Charanga, para el deleite de todo el público salsero.

«De Ti Enamorado» es una composición del maestro puertorriqueño Charlie Donato, quien posee una larga y destacada carrera dentro de la industria musical latina. Por otro lado, los arreglos musicales y la producción fueron realizados por el maestro Robert Requena y su equipo de producción en Medellín, Colombia.

Fernandito Rentas sigue dando de qué hablar con su buena música y en la actualidad ha logrado captar la atención del público en el mercado latinoamericano, posicionando varios temas de su repertorio, tales como: “Que Difícil Es”, “Debajo Del Agua”, “Taina”, “Diga Usted”, “Tacos De Seis”, “Soy Rumbero”, “Vámonos Ya” y “Por Estar Con Ella”.

En efecto, «De Ti Enamorado» sin lugar a duda es un nuevo éxito tropical y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se puede apreciar a través del canal de YouTube Fernandito Rentas:

