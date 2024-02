Fernandito Rentas presenta el videoclip del tema «Por Estar Con Ella»

Fernandito Rentas comienza este nuevo año 2024 con el lanzamiento del videoclip para el tema «Por Estar Con Ella», una canción escrita por el compositor puertorriqueño Edgardo Irizarry con arreglos musicales del pianista peruano Kike Purizaga. Además, contó con la producción musical de Robert Requena en Medellín, Colombia.

Dicho tema fue lanzado en febrero del pasado año 2023 y logró posicionarse entre los temas más solicitados en múltiples estaciones de radio en diversas regiones de América y el resto del mundo.

La producción del videoclip fue realizada en Ponce, Puerto Rico y contó con la colaboración de un gran equipo de músicos que aportaron su talento para esta producción audiovisual.

Cabe destacar, que Fernandito Rentas se a ido posicionando poco a poco en el mercado latinoamericano con su inconfundible estilo musical y artístico, logrando exitosamente llegar a los primeros lugares de audiencia, varios temas de su repertorio, tales como: «Que Dificil Es», «Diga Usted», «Tacos De Seis», «Debajo del Agua», entre otros, como favoritos de muchos amantes de la rumba.

Igualmente, esta producción audiovisual incluye una especial dedicatoria, la cual fue el norte y motivo para realizar dicho proyecto. Fernandito Rentas espera que sea del agrado musical de todos sus seguidores.

Contacto

Fernandito Rentas

fernandito1969@yahoo.com

Tel. +1(305)788-6554