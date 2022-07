Fernandito Rentas presenta su nuevo sencillo «Diga Usted»

República Dominicana (06 de julio de 2022).- El salsero puertorriqueño Fernandito Rentas lanza al mercado su nuevo sencillo «Diga Usted», un tributo a El Maestro & Trombonista Mr. Greg Peña (USA-Ret)(RIP). Quien se destacó igualmente como Compositor, Arreglista, y Director Musical para su Proyecto Musical «Greg Peña Salsa Band» durante sus años de servicio militar en Alemania y en Corea del Sur (2003-2004) junto a Fernandito y su «Orquesta Esencia».

El Maestro & Trombonista Greg Peña «El Trombón de Guánica» realizó excelentes aportes a la música latina y formó parte de diversas agrupaciones como «La Terrífica», «Orquesta La Solución», entre otras. De tal manera, logró gran reconocimiento como Trombonista en el circuito musical de Puerto Rico y Bandas Militares del Ejército (US-Army) de los Estados Unidos.

En esta ocasión Fernandito Rentas rinde Tributo a su fallecido amigo, hermano en armas y Maestro quien fue una de sus más Memorables y Progresivas Diestras recibidas en sus 33 años de carrera musical.

«Diga Usted» es una composición del Maestro Greg Peña «El Trombón de Guánica» y este nuevo arreglo fue realizado por el Maestro Robert Requena y su equipo de producción en Medellín, Colombia. Por consiguiente, es excelente número para disfrutarlo en las pistas de baile.

Este nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se puede apreciar a través del siguiente enlace: