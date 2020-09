Franpa presenta su «Fiesta Latina» al mundo

Con su slogan «El rumbero del aire», el cantautor venezolano radicado en Panamá, Franpa, presentó su primer tema titulado «Fiesta Latina», lleno de sabor y alegría entre salsa en combinación con la timba cubana y el género tropical urbano.

El equipo de producción del single con ritmo caribeño «Fiesta Latina», está a cargo del productor panameño Johnny Jey B, quien además compartió la composición con el cantante venezolano, Gali, así como del mismo Franpa o mejor conocido por su nombre de pila, Franco Patiño.

Franpa además de sus facetas en la música fue doble del salsero Frankie Ruiz, en el programa «Yo me llamo» en su edición realizada en Panamá, concurso que revive a íconos de la industria musical.

Cabe resaltar que «Fiesta Latina» ya se cotiza en las plataformas digitales por la energía que transmite al escucharla, además Franpa ha invitado a todo su público a ser parte del #FiestaLatinaChallenge a través de la red social TikTok.

Franpa se encuentra comprometido por su primer hijo musical y seguirá trabajando para compartir su música y su ritmo a través de sus canciones.

«Fiesta Latina» está disponible a través de YouTube con el concepto de video lyric y próximamente se estrenará el audiovisual oficial.

Pueden disfrutar de «Fiesta Latina» en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer y Amazon Music y seguir a Franpa en sus redes oficiales como @Franpamusic en Instagram.

Jhoanny Stephany Reyes

Jefa de prensa

En : Gente