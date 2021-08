Gaby Spanic y Alicia Machado se apoderan de La Casa de los Famosos

La diva de las telenovelas, Gaby Spanic, y la Miss Universo 1996, Alicia Machado se apoderan del nuevo reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, en la que compiten con 14 celebridades más para no ser expulsadas y llegar a la gran final de la competencia.

Gaby Spanic y Alicia Machado harán todo lo posible por sobrevivir en la casa y destacar en las competencias para llevarse el gran premio final de 200 mil dólares en efectivo. Los participantes estarán aislados, sin teléfono ni acceso a las redes sociales y serán vigilados por cámaras las 24 horas del día.

Las venezolanas representadas por la casa de talentos Hispanomedio han tenido un gran 2021 en la televisión de habla hispana.

Alicia Machado comenzó este año participando con éxito en Master Chef Celebrity Colombia para luego realizar las producciones de Televisa; Esta Historia Me Suena y Dr. Cándido Pérez. También grabó con TV Azteca, Master Chef Celebrity México y fue la conductora especial de la transmisión del Miss Universo que realizó ese canal.

Por su parte Gaby Spanic hizo su regreso triunfal a los dramáticos con una actuación estelar en la telenovela Si nos dejan, en la que realizó el personaje de Fedora Montelongo, la mejor amiga de la protagonista de la historia.

